Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Her yemekten sonra uyukluyor, kolunuzu kaldıracak enerjiyi bile bulamıyor musunuz? İşte "gıda koması" ile baş etme yolları

        İşte "gıda koması" ile baş etme yolları

        Yemekten kalktıktan sonra bir anda hareketlerinizin yavaşladığı, hatta direkt uykunuzun geldiği ve uyumak istediğiniz zamanlar oldu mu? Bazen ağır yemeklerden sonra uykumuz gelebilir ama eğer bu durum sık yaşanıyorsa sorun muhtemelen ne yediğiniz değil. Yemek sonrası bastıran yorgunluk hissinin bir adı var: Gıda koması.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 08:00 Güncelleme: 22.09.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte "gıda koması" ile baş etme yolları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nefis bir yemek hangimizin ağzını sulandırmaz ki! Karnımız acıktığında hayallerimizi süsleyen yemekler bazı insanlar için günlük yaşam kalitesini düşüren zamanlara dönüşebiliyor. Yemek yedikten sonra vücuda hakim olan uyku halinin ve yorgunluğun tıptaki adı postprandial somnolence. Halk arasında bu durumu "gıda koması" olarak açıklıyoruz.

        Vücudumuzdaki tüm organlar tek bir enerji merkezinden beslenerek çalışır. Yemek yedikten sonra sindirim sistemi devreye girdiği için vücudun tüm enerjisi sindirim sistemine kayar ve beyninize daha az enerji gitmeye başlar. Aynı zamanda yemek yedikten sonra insülin artar ve bu da serotonin ile melatonin üretiminin artmasıyla sonuçlanır. Bu da halsiz hissetmenize ve uyku halinin tetiklenmesine yok açar.

        REKLAM

        Aynı zamanda yediğiniz yemeğin karbonhidrat ve yağ oranları açısından yüksek bir yemek olması ya da yemeği yediğiniz saat de uyku halinin tetiklenmesinde etkilidir. Biyolojik sistemimiz günün ilerleyen saatlerinde daha hafif gıdalar tüketmeye uyumludur. Aksi halde enerji dalgalanmaları meydana gelir.

        Gıda komasıyla çoğu zaman rutininizde yapacağınız bazı değişiklikler sayesinde baş edebilirsiniz ama eğer neredeyse her öğününüzden sonra bu halsizlik hissini yaşıyorsanız ya da birazdan bahsedeceğimiz rutin değişikliklerine rağmen iyileşme görülmüyorsa o zaman doktora başvurmalısınız. Çünkü gıda komasının kronikleşmesi diyabet, uyku apnesi ya da hipotiroid gibi hastalıkların habercisi olabilir. İşte gıda koması ile baş etme yolları...

        Dengeli yemekler tüketmeye özen gösterin: Öğünlerinizin sadece karbonhidrat ve yağ ağırlıklı besinlerden oluşması yemek sonrası halsizlik hissini arttırır. Vücudunuzun aynı öğün içinde hem proteine hem lifli gıdalara hem de kompleks karbonhidratlara ihtiyacı vardır. Lif ve protein önemli.

        Porsiyon kontrolü yapmaya özen gösterin: Az ama dengeli yemek, mideyi yormaz. Aç kalın demiyoruz ama yediğiniz porsiyonların sizi tıka basa doyuracak kadar büyük olması iyi bir şey değil. Midenizi tamamen doldurmadan öğünü bitirin.

        REKLAM

        Yavaş yemek yemeye özen gösterin: Yemek yerken özellikle de çok aç kalmışsak bir anda her şeyi yemek isteyebiliyoruz ama beynin “doyma” sinyali alması için 15–20 dakika geçmesi gerekir. Eğer öğünlerinizi daha uzun sürelerde yerseniz zaten isteseniz de çok yiyemeyeceksiniz ve tabağınız bitmeden doyduğunuzu fark edeceksiniz.

        Daha fazla su tüketmeye çalışın: Su vücudumuz için büyük bir oksijen kaynağıdır. Oksijen de vücudumuzun enerjisini sağlayan bir yakıttır. Susuzluk da halsizliği artırabilir. Bol su tüketmek daha zinde hissetmenin adımlarından biridir.

        Yemekten sonra hareket etmeye özen gösterin: Yemekten hemen sonra oturmak, uzanmak ya da yatmak vücudun uykuya geçişini hızlandırır. Hafif yürüyüş sindirimin hızlanmasına yardım eder. Hiç değilse sofrayı toplama, bulaşıkları dizme ve mutfağı temizleme işlerini yemekten sonra yaparak hemen uykuya geçişi engelleyebilirsiniz. Hareket etmek size iyi gelecek.

        Uyku düzenini korumak önemli: İyi bir uyku sistemine sahip değilsek vücudumuzun çalışması aksar ve hormonlarımız sık sık dengesini kaybeder. Hormon dengesizlikleri de yemek sonrası uyku halinide epey etkilidir. Gece kaliteli uyku alınmazsa gündüz “gıda koması” şikayetleri daha şiddetli olur. İyi uyumak önemli.

        Rutininizde yapacağınız bu değişikliklerle yemekten sonra bastıran uyku haliyle baş edebilirseniz. Eğer olmuyorsa doktora danışmakta fayda var.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Maduro'dan Trump'a mektup
        Maduro'dan Trump'a mektup
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        Fenerbahçe'ye Kasımpaşa çelmesi!
        Fenerbahçe'ye Kasımpaşa çelmesi!
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        Kızılırmak'taki korkunç şüphede doktorla ilgili detaylar!
        Kızılırmak'taki korkunç şüphede doktorla ilgili detaylar!
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor