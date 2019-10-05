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HaberlerTelevizyon

Her Yerde Sen 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Selin Eylül'ü öğrenecek... Merve ağlıyor!

Her Yerde Sen 17. yeni bölüm fragmanı hem FOX TV hem YouTube sayfası üzerinden yayınlandı. Fragmandaki sahneler izleyiciler tarafından merak konusu olmaya başladı bile. Eylül, Selin ve Merve'nin yer aldığı 17. bölüm fragmanında anlaşıldığı üzere olaylar hiç durulmayacak. İşte Her Yerde Sen dizisinin yeni bölüm fragmanı sizlerle...

Her Yerde Sen

Her Yerde Sen 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Daha önce yayınlanan 16. son bölümde; Selin’in kaybetme korkusu onunla konuşmak isteyen Demir’i zor durumda bırakmıştı. Bugünü yaşamak isteyen Selin ve Demir evlerinde başbaşa bir haftasonu geçirmeyi planladılar.

Ancak onları çeşitli sürprizler karşıladı. Merve Antalya’dan morali bozuk dönünce arkadaşları terapist Bünyamin’i devreye soktu. Eylül ve Demir arasındaki gerilim doruk noktasına çıkarken Selin ikisinin arasında kaldı.

İŞTE İZLEYİCİ YORUMLARI

  • Mutlu mu olsam üzülsem mi anlamadımm
  • Enazından Eylül Demire karşı olgun bir tepki vermiş
  • Eylül en azından yola geldi darısı Burak 'ın başına inşallah
  • Merve kıyamam nasıl ağlıyo içim parçalandı
  • Ahh selin kıyamam ya sana
  • Umarım selinin eylülü öğrendiği sahne, bölümün son sahnesi değil dir.
  • Selin anlatma dedin yoksa anlatıcaktı niye kızıyosun yaa Allah Allah sende bir değişiksin
  • Şuan cok pis agliyorum selinde izin vermediki soylemesine yani anlamadim cok moralim bozuk
  • CUMA'YI İPLE ÇEKENLER BURDA MI?
  • Eylül adam demir le selini anlayınca nasıl da aradan kaçtı ama Eylül'de çok üzüldüm

 

HER YERDE SEN 17. BÖLÜM FRAGMANI

HER YERDE SEN 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLEYİN

 

DİZİ KÜNYESİ

YAPIM: KARGA SEVEN PICTURES
YAPIMCL: ÖMER ÖZGÜNER & ÜMMÜ BURHAN
YÖNETMEN: ENDER MIHLAR
SENARYO: DENİZ YEŞİLGÜN & ESRA ÇETEK YILMAZER
UYGULAYICI YAPIMCI: SEÇİL İSSİ

OYUNCU KADROSU

DEMİR ERENDİL (FURKAN ANDIÇ)

SELİN SEVER (AYBÜKE PUSAT)

BURAK YANGEL (ALİ YAĞCI)

EYLÜL (BESTE KÖKDEMİR)

AYDA AKMAN (ASLIHAN MALBORA)

İBRAHİM TUNÇ (ALİ GÖZÜŞİRİN)

MERVE MUTLU (DENİZ IŞIN)

BORA DURUL (ALİ BARKIN)

FERRUH ÖZERDİM (FATİH ÖZKAN)

MUHARREM USTA (CEM CÜCENOĞLU)

AZMİYE BOŞGEÇMEZ (AYFER TOKATLI)

LEYLA GÜNBAKAN (AYŞE TUNABOYLU)

FİRUZE GÜNBAKAN (BİNNUR ŞERBETÇİOĞLU)

VEDAT AYHAN (AZİZ CANER İNAN)

 

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