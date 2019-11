Her Yerde Sen final bölümü bu akşam yayınlanacak. Her Yerde Sen, yaz başında ekranlara gelerek romantik bir aşk hikayesini anlatıyordu. Dizinin final bölümü fragmanında da Demir ile Selin'in birbirine evlenme teklifi ettiği ve mutlu sonla biteceği anlaşılıyor. Başrolünde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı Her Yerde Sen'in neden bittiği ile ilgili detaylar haberimizde.

HER YERDE SEN NEDEN FİNAL YAPTI? NEDEN BİTTİ?

Her Yerde Sen'in neden bittiği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önce yayın tarihi değiştirilen dizinin reytinglerde yaşadığı düşüşten dolayı final yaptığı iddia ediliyor.

HER YERDE SEN FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

Artemim mali soruşturma geçirirken Demir, Burak ve Eylül şirketle ilgili önemli bir karar alır. Bütün ekip Muharrem ve Leyla için bir araya gelir.

Bu mutlu günde Demir Selin’e, Selin de Demir’e sürpriz yapmak için kolları sıvar. Ancak birbirlerine süpriz yapmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır.