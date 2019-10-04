Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'in 15.yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Son bölümde yine gerginlikler tavan yaptı. Azize Aslanbey'in kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır? Bölümden ipucu veren fragmanda Azize'nin 'Ben buraya senin ve bütün ailenin eceli olmaya geldim' demesiyle silahlar çekiliyor. Cuma akşamları erkana gelen Hercai'nin bu akşam 15.bölümü yayınlanacak.

HERCAİ 15.BÖLÜM FRAGMANI



"Şadoğlu soyadını sileceğim!"

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır? Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir. Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir. Diğer yandan Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. Hazar'ın bu hamlesiyle Azize'nin kurduğu planlar tehlikeye girer.

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZET

Reyyan, Miran’a ikinci şansı verir.

Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer. Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?