Son dakika haberler: Herkes film gibi izledi! Taksim'de 23 kişinin önünde cinayet!

Herkes film gibi izledi! Taksim'de 23 kişinin önünde cinayet! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Taksim'de önceki gün meydana gelen olayda alkollü olduğu öğrenilen Ahmet Türkoğlu (42), yolda yürürken karşılaştığı kendisi gibi alkollü olan Ayhan Y. (42) ile tartışmaya başladı.

8 YERİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ DHA'da yer alan habere göre kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında Ayhan Y., Ahmet Türkoğlu'nu bıçaklamaya başladı. Çevredeki kalabalığın gözleri önünde meydana gelen olay sonucunda 8 yerinden bıçaklanan Ahmet Türkoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede cinayet anının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

KİMSE OLAYA MÜDAHALE ETMEDİ Dakikalarca süren ve cinayetle biten kavganın onlarca kişinin önünde meydana geldiği ancak kimsenin olaya müdahale etmediği görüldü.

23 KİŞİNİN ÖNÜNDE CİNAYET İŞLENDİ Görüntülerde çevrede toplanan kalabalığın yol ortasında kavga eden kişileri ellerini arkada birleştirerek dakikalarca seyrettikleri tespit edildi. Yapılan incelemede 23 kişinin birkaç metre uzaklarında meydana gelen olaya müdahale etmeden seyrettikleri belirlendi.