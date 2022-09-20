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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Herkes film gibi izledi! Taksim'de 23 kişinin önünde cinayet!
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Herkes film gibi izledi! Taksim'de 23 kişinin önünde cinayet!

İstanbul Taksim'de alkollü olduğu öğrenilen Ayhan Y., yolda kavga ettiği Ahmet Türkoğlu'nu bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Cinayete görüntüsüne ilişkin yapılan incelemede, 23 kişinin birkaç metre uzağında meydana gelen olaya müdahale etmeden seyrettikleri belirlendi

Son dakika haberler: Herkes film gibi izledi! Taksim'de 23 kişinin önünde cinayet!
Herkes film gibi izledi! Taksim'de 23 kişinin önünde cinayet!
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DHA

İstanbul Taksim'de önceki gün meydana gelen olayda alkollü olduğu öğrenilen Ahmet Türkoğlu (42), yolda yürürken karşılaştığı kendisi gibi alkollü olan Ayhan Y. (42) ile tartışmaya başladı.

8 YERİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göre kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında Ayhan Y., Ahmet Türkoğlu'nu bıçaklamaya başladı. Çevredeki kalabalığın gözleri önünde meydana gelen olay sonucunda 8 yerinden bıçaklanan Ahmet Türkoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede cinayet anının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

KİMSE OLAYA MÜDAHALE ETMEDİ

Dakikalarca süren ve cinayetle biten kavganın onlarca kişinin önünde meydana geldiği ancak kimsenin olaya müdahale etmediği görüldü.

23 KİŞİNİN ÖNÜNDE CİNAYET İŞLENDİ

Görüntülerde çevrede toplanan kalabalığın yol ortasında kavga eden kişileri ellerini arkada birleştirerek dakikalarca seyrettikleri tespit edildi. Yapılan incelemede 23 kişinin birkaç metre uzaklarında meydana gelen olaya müdahale etmeden seyrettikleri belirlendi.

ŞÜPHELİ YAKALANIP TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda sonra kaçan Ayhan Y.'nin Eyüpsultan'da saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Ayhan Y. olay sırasında çok alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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