Herkesin başına gelebilir! Yaşlı kadın evde düştü! Günler geçti...

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DHA

İstanbul'daki olay, Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Emrecan Sokak´ta bir binanın bodrum katında meydana geldi.

ÜÇ GÜN ÖNCE OĞLUYLA KONUŞMUŞTU DHA'da yer alan habere göre yaşamını tek başına sürdüren Sultan Sacını (67) en son 3 gün önce oğlu ile görüştü.

OĞLU ULAŞAMAYINCA EVE GİTTİ Bir süre sonra oğlu, annesine ulaşamadığı için eve bakmaya geldi. Oğlu kapıyı çalarken, denk geldiği komşular da, annesini görmediklerini söyledi.

KAPI KİLİTLERİ KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bilgi verildi. Sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri de kapıyı açtıramadı. Bunun üzerine itfaiye erlerinin kapı kilitlerini kırarak içeri girmesine karar verildi.

YERE DÜŞMÜŞ VE KALKAMAMIŞ Kapı kırılarak içeri girildiğinde kadının yere düştüğü ve kalkamadığı anlaşıldı. Komşuları kadının hayatta olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.