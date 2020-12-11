HES kodunu plaka yapıp boynuna astı! 0:00 / 0:00

İHA

Düzce’de yaşayan Önder Saraçlı sık sık alışveriş merkezi ve kamu kurumlarına girerken akıllı telefonu olmadığı ve HES kodunu ezbere bilmediği için zaman kaybı yaşamaya başladı.

İHA'nın haberine göre zorluk yaşayan Saraçlı, "HES kodu bizim kişisel plakalarımız" diyerek HES kod numaraları ve HES kare kodunu plakaya bastırtarak boynuna taktı.

Bu şekilde AVM ve HES kodunun zorunlu olduğu yerlere kolaylıkla girmeye başlayan Saraçlı, “Akıllı telefonum olmadığı için bu plakayı yaptım. HES uygulamasının bütün kapalı yerlerde yapılması gerekiyor. Bu da sağlığımız için yapmamız gereken bir uygulama.

Bende HES kodumu bu şekilde çıkararak hem kurumlardaki arkadaşlarımıza yardımcı olmak hem de kendi sağlığımı korumak adına bunu yaptım. Artık bu kişisel bir durum oldu. Bu bizim plakamız haline geldi. Sağlığımız için önemli. Bunlar bize özel numaralar.” dedi.

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