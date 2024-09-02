Heyelan vurdu! 3 gündür kapalı

Erzurum'un Oltu ilçesinde hafta sonunda etkili olan sağanak yağış heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle kapanan Oltu-Artvin karayolunda üç gündür ulaşım sağlanamıyor.

İHA'nın haberine göre vatandaşlar, Oltu Artvin yolunun her yağmur sonrası heyelan yaşandığını belirterek sürekli yolun kapandığını söylediler.

Ayvalı Barajı'nda Balık üretiminde çalışan Taner Atmaca da, "Üç gündür yolumuz kapalı herhangi bir çalışma da yok bundan dolayı yöre halkı mağduriyet yaşıyor. Yetkililerin bir an önce yolu trafiğe açması gerekiyor" dedi. REKLAM