Hibernian - Motherwell maçı rakamları

Hibernian ve Motherwell, 05 Ağustos 2018 Pazar günü İskoçya Premiership maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Hibernian son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Motherwell, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 501 kodlu maçı oynayanlar; Hibernian galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Motherwell galibiyet oranı 3.60. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Hibernian son haftadaki Ross County müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Motherwell ise St. Johnstone maçında 0-0 berabere kaldı.

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