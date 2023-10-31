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        Haberler Gündem 3. Sayfa MERSİN'DE AİLE KATLİAMI! Son dakika haberi: Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini av tüfeğiyle öldürdü!

        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!

        Mersin'de, 50 yaşındaki M.T. tartıştığı kız kardeşi 47 yaşındaki Serap, 50 yaşındaki eniştesi Murat ve 21 yaşındaki yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'ı av tüfeği ile öldürüp, kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:34 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:34
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        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
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        Mersin'de olay, Anamur ilçesi Göktaş Mahallesi'ndeki Elemanlar Sitesi'ndeki meydana geldi. M.T. (50) daha önce aralarında husumet olan kız kardeşi Serap Akdağ'ın (47) evine geldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        Ağabeyi tarafından öldürülen Serap Akdağ.
        Ağabeyi tarafından öldürülen Serap Akdağ.

        ÜÇÜNÜ DE TÜFEKLE VURDU

        DHA'da yer alan habere göre burada 2 kardeş arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. M.T., yanındaki av tüfeği ile kardeşi Serap'a, eniştesi Murat ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'a ateş etti.

        OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.T. olay yerinden kaçarken, ekipler 3 kişinin öldüğünü belirledi.

        POLİS, KATİL ZANLISINI ARIYOR

        Cenazeler, inceleme sonrası Anamur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Mersin
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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