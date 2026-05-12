        Haberler Dünya "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz" | Dış Haberler

        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin açıklamasında, "Üzerimde hiçbir baskı yok, hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz, elimizde birçok koz var." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 20:04 Güncelleme:
        ABD Başkanı Trump, WABC Radyo'ya verdiği bir mülakatta, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

        İranlı yetkililerin, kendisine, "zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edeceklerini söylediğini" aktaran Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağı ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceği konusunda "yüzde 100" emin olduğunu ifade etti.

        Trump, İran'da vurulan nükleer tesislerdeki nükleer tozu da ABD olarak kendilerinin oradan çıkaracağını dile getirerek, bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

        Üzerinde İran'la anlaşma yapmak için herhangi bir baskı olup olmadığı yönündeki soruya Trump, "Üzerimde hiçbir baskı yok, hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz, elimizde birçok koz var." yanıtını verdi.

        Beyaz Saray'da dün İran'la ilgili yaptığı bir açıklamada ateşkesin çok zayıf bir durumda olduğunu söyleyen Trump, İran'ın gönderdiği son öneriyi "aptalca" olarak nitelendirerek, "Şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda." ifadesini kullanmıştı.

        "KÜBA BİZDEN YARDIM İSTİYOR"

        ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın ABD'den yardım istediğini ve bu ülkeyle görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Küba ile ilgili güncel tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

        Cumhuriyetçi bazı Kongre üyelerinin kendisiyle görüşerek "Küba'ya müdahalede bulunmaması telkininde bulunduğu" iddiasının doğru olmadığını belirten Trump, Küba'nın "çökmüş bir devlet" olduğunu savundu.

        ABD Başkanı, "Küba, bizden yardım istiyor ve biz de (onlarla) konuşacağız." ifadesini kullandı.

        Daha önceki bir paylaşımında, görev süresi dolmadan önce "özgür Havana'yı" ziyaret etmek istediğini belirten Trump, bu ülkeyle ilgili birçok açıklamasında, "İran'dan sonra Küba konusuyla ilgileneceklerini" kaydetmişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

