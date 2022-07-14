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Haberler Sağlık Hıçkırık Neden Olur, Nasıl Geçer? Hıçkırığa Ne İyi Gelir?
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Hıçkırık neden olur, nasıl geçer? Hıçkırığa ne iyi gelir?

Hepimiz aniden gelen hıçkırıklara maruz kalmışızdır. En olmadık yerlerde gelen hıçkırıklar bizi zor duruma sokabiliyor. Eğer hıçkırığınız kısa sürede geçmiyorsa ve çok uzun sürüyorsa bir hastalığın belirtisi de olabilir. Bunun için de hıçkırıklarınızın ne kadar sürede tekrarladığını ve kaç dakika sürdüğünü kontrol etmenizde fayda var…

Hıçkırık Neden Olur, Nasıl Geçer? Hıçkırığa Ne İyi Gelir?
Hıçkırık neden olur, nasıl geçer?
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Hıçkırıklar bazen çok çabuk durabilirken bazen de dakikalarca sürebiliyor. Ayrıca kesik kesik olabildiği gibi peş peşe de olabiliyor. Peki hıçkırık neden olur, nasıl geçer? Hıçkırığa ne iyi gelir? Bunları merak ediyorsanız işte bütün detaylar…

Hıçkırık Neden Olur?

Hıçkırık nedir? Hıçkırık göğüs boşluğu ile karın boşluğu arasında bulunan diyafram kasının aniden bir refleks olarak yaptığı, isteksizce oluşan bir olayı ifade eder. Durduk yerde olur ve birdenbire bitebilir.

Peki hıçkırık neden olur? Aslında hıçkırığın oluşması için çok fazla etken bulunuyor. İşte o sebepler:

  • Çok hızlı yemek yemek
  • Alkol
  • Ani hava değişimleri
  • Heyecanlanmak ya da aşırı stres yapmak
  • Zararlı kötü gazlar solumak
  • Reflü
  • Akciğerlerin rahatsız edici kokularda uyarılması durumu
  • Aşırı soğuk ya da sıcak gıdalar

Eğer böyle durumlar yaşadıysanız hıçkırık oluşumu mümkündür.

Hıçkırık Nasıl Geçer?

Hıçkırığa yakalandıysanız ve bunu nasıl önlemeniz gerektiğini bilmiyorsanız işte onun da cevabı burada… Evde uygulayabileceğiniz bazı kolay yöntemler bulunuyor:

  • Derin nefes alın ve verin.
  • Ağzınızı, burnunuzu ve kulağınızı kapatın. İçinizden ona kadar sayın ve bırakın.
  • Dilinizin ucunu birkaç kez öne doğru çekin.
  • Bol su içmeye çalışın.
  • Boyun arkasındaki derinizi ovalayın. Böylece hıçkırığı durdurabilecek siniri uyarmış olursunuz.

Eğer bunları hıçkırığınız olduğunda yaparsanız karşılığında hıçkırığınızın durduğunu fark edeceksiniz.

Hıçkırığa Ne İyi Gelir?

Hıçkırık tedavi yöntemleri İbrahim Saraçoğlu tarafından da anlatılıyor. Yaban kekiği kürünü öneren İbrahim Saraçoğlu, bu kürün hıçkırığa çok iyi geldiğini belirtiyor.

Buna ek olarak hıçkırığa iyi gelen bitkisel çözüm de bir yudum sirke içmektir ya da burnunuzdan da çekmektir. Ayrıca su içebilirsiniz ya da ekmek yiyebilirsiniz. Bu çözümleri denediğinizde kısa sürede hıçkırığınız duracaktır.

Hıçkırıkların uzun süre devam etmesi de ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Bu sebeple 48 saatten fazla süren hıçkırığınız olursa, mutlaka bir doktora görünmelisiniz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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