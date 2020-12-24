Hicran Tanımı:

Hicran kelimesinin anlamı; hüzünlü ayrılış ve ayrılıktır. Ayrıldıktan sonra duyulan acı hissine hicran denir. Bölünme veya ayrılmanın gerçekleştiği yer veya nokta. Yolların ayrılması veya ayrılma noktası, hüzünlü ve acı sonu olan bir veda, seçim yapılması gereken bir yer veya zaman gibi, şeklinde ifade edilir.

Hicran Nedir TDK:

Hicran TDK anlamı da bir yerden ayrılma veya bir kimseden ayrılmaktır. Bir ayrılık sonrası yaşanılan çok fazla acı çekmeye hicran denir.

Hicran Örnek Anlatımı:

Hicran sözcüğü, eski Türkçede yer alan bir kelime olarak bilinse de günümüzde de oldukça dile getirilir. Genel olarak şiirlerde ve şarkı sözlerinde hicran kelimesi kullanılır. Hüzünlü duyguyu yansıtan hicran yarası veya hicran gözyaşı da bu ayrılık sonrası çekilen acıya örnektir.

Hicran Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: