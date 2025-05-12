Hıdırellez dilekleri; ev, otomobil, aşk

Su altında yüzlerce kağıt görünce çok şaşırdığını belirten Çeltik, "Dileklerini plastik poşetlere koyanlar, kurdeleye sarıp, keselerin içerisine koyarak atanlar olmuş. Hıdırellez için dileklerin çoğu plastik poşetlerle denize atılmış. Bu tür atıklar deniz ekosistemine de zarar veriyor. Çok sayıda plastik atık da suyun altında, gözümüzün önündeydi. Denizdeki bu atıklar ekosistem açısından çok zararlı ve birçok canlının ölümüne neden oluyor" diye konuştu.