Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Hikmet Karaman, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası ile ilgili Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'e açıklamalarda bulundu. Karaman, son 16 turu geride kalırken takımlarda son durumu değerlendirdi. Karaman, favorisini de açıklarken Messi ve Ronaldo'nun kupa hayali ile Fas'ın başarısını değerlendirdi. İşte Hikmet Karaman'ın açıklamaları...

"FAS'IN BU OYUNUYLA İSPANYA'YI ELEMESİ SÜRPRİZ DEĞİL" "Almanya'nın elenmesi bir sürpriz değildi. O defansla böyle bir büyük turnuva gitmezdi. İspanya elenmeden önce ise herkes tarafından beğeniliyordu. Ancak Fas takımının oynadığı oyun ve saha yayılışıyla İspanya'yı elemesi sürpriz değil. Dünya Kupası gruplarında sadece 1 gol yediler, o da kendi kalesine... İspanya topa %70'in üzerinde sahip oluyor ama Fas, bunun sadece bir rakam olduğunu gösterdi. Maç boyunca İspanya'nın o kadar topa sahip olmasına rağmen doğru dürüst pozisyonu yoktu."

"BREZİLYA ŞAMPİYONLUK İÇİN İLK SIRAYA YAZDIĞIM TAKIM" "Brezilya zaten dünya şampiyonluğu için ilk sıraya yazdığım takımdı. Daha sonra Fransa, İngiltere ve İspanya geliyordu. Brezilya'nın oynayan isimlerin çoğunluğuna baktığımızda Avrupa'da oynadıklarını görüyoruz. Mesela Neymar üzerinde yola çıktığımızda çalıştığı hocalar Tuchel, Pochettino ve şu anda da Christopher Galtier... Diğer oyuncularda da Guardiola ile ya da Conte ile çalışan isimler var. Böyle bir oyuncu grubu ile kupaya katılan bir takım. Bireysel yetenekler zaten üst düzey, bunları da taktikle birleştirdiklerinde o yetenekleri daha da ön plana çıkıyor." "HOLLANDA OYUN DİSİPLİNİ GÖSTERİYOR" "Arjantin'de Messi'nin oynaması nedeniyle özellikle Z kuşağının onlara büyük ilgisi var. Ama takımın geneline baktığında bir takım görüntüsü vermiyorlar. Fransa, İngiltere onlardan daha önde. Hollanda'da da Louis van Gaal'i takdir ediyorum. Maçları oynadıkça, farklılıklarını, oyun disiplinini ortaya koymaya başladılar. Fakat şu ana kadar az önce söylediğim gibi Brezilya'yı hepsinin önünde görüyorum."

PAS OYUNUNUN SONU MU GELDİ? "Fas'a elenmelerinin ardından İspanya'nın oynadığı pas oyunu için bitiyor diyemeyiz. 2001'de Kocaelispor'la Beşiktaş'ı Türkiye Kupası finalinde 4-0 yendiğimiz bir maç var. O maçta Cihan Haspolatlı'yı 'sahte 9' oynatmıştım. Ta o sene ben 'sahte 9' oynatmayı düşünmüşüm ama o zaman adı öyle değildi. 'Santrforsuz oynayalım, orta sahada fazla olalım' dedim. Bugün 2022'deyiz. Son birkaç senedir 'sahte 9' konuşuluyor. Burada gelmek istediğim nokta şu; oyun anlayışı denilen şey bitmez. Topa sahip olunan oyun da bitmez. Topa sahip olmada anahtar nokta ise şu; sen topun hızını artığında ne kadar sahipsen maçı o kadar alırsın. İspanya topa sahipti ama topun hızı sıfırdı. Topun hızı yavaşlayınca Fas gibi bir rakip sahaya iyi yerleşiyor ve sana da pozisyon vermiyor. Ayrıca rakibe de geçiş oyunu şansı veriyorsun."

"RONALDO'YU YEDEK BIRAKAN ESAS GÜÇ..." "Ronaldo, son maçta teknik direktörü tarafından kulübede bırakıldı. Hocası Santos, taktik icabı bırakıldığını söyledi. Ama bence onun arkasındaki esas güç, Portekiz'de yapılan 'Ronaldo oynasın mı oynamasın mı?' anketleriydi. Santos, oradaki 'oynatılmasın' düşüncesini de arkasına aldı. Neden? Çünkü Ronaldo'nun eski çabukluğu artık kalmadı. Ronaldo çok yetenekli bir oyuncu değil ama çok çalışan, fiziksel özellikleri dinamik olan, çok iyi kafaya, çok iyi şut atan ve ne zaman koşması gerektiğini bilen bir oyuncu. Ancak o sürati artık düşük. Düşük olduğu için hocası onu santrfor oynatıyor. Önceden kanat oynayıp merkeze geliyordu. Hal böyleyken de son maçta yedek başladı."

"MESSI'NİN MİLLİ TAKIMA KATKISI BİR HAGI BİR ALEX DEĞİL!" "Buradan Messi'ye de gelelim. Messi bana göre milli takımında asla bir Hagi asla bir Alex değil. Neden bu örneği veriyorum, Hagi'nin Galatasaray'a katkısı, Alex'in Fenerbahçe'ye katkısının yanında Messi'nin milli takıma katkısı nedir? Benim bakış açım bu pencerede. Buradan değerlendiriyorum Messi'yi. Barcelona'da ya da PSG'de etrafında oynadığı oyunculara bakın. Ama Arjantin'de skor dezavantajı varken takımı ayağa kaldıramıyor. Maradona gibi değil. Maradona maçı kazanmak için her türlü yolu deneyen bir futbolcuydu, 'Tanrı'nın eli' de dahil."