Hindistan Başbakanı Modi, Netanyahu ile telefon görüşmesinde ateşkes çağrısı yaptı | Dış Haberler

Hindistan Başbakanı Modi, Netanyahu ile telefon görüşmesinde ateşkes çağrısı yaptı | Dış Haberler

Hindistan Başbakanı Modi, Netanyahu ile telefon görüşmesinde ateşkes çağrısı yaptı Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki gerilimin azaltılmasının ve ateşkes anlaşmasının yapılmasının önemini vurguladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 17.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 17.08.2024 - 10:38 facebook

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