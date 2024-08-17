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        Haberler Dünya Hindistan Başbakanı Modi, Netanyahu ile telefon görüşmesinde ateşkes çağrısı yaptı | Dış Haberler

        Hindistan Başbakanı Modi, Netanyahu ile telefon görüşmesinde ateşkes çağrısı yaptı

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki gerilimin azaltılmasının ve ateşkes anlaşmasının yapılmasının önemini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 17.08.2024 - 10:38
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        Hindistan'dan İsrail'e 'ateşkes' çağrısı
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        Modi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü" vesilesiyle kendisini arayan Netanyahu'ya ateşkes çağrısında bulunduğunu belirtti.

        Telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gerilimin azaltılmasının değerlendirildiğini aktaran Modi, "Tüm esirlerin serbest bırakılması, ateşkes anlaşmasının yapılması ve insani yardımın sürdürülmesi çağrımızı yineledik." ifadesini kullandı.

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