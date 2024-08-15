Hindistan'da bir doktor tecavüze uğrayarak öldürüldü: Ülke sokaklarda

Hindistan, 31 yaşındaki bir doktorun tecavüze uğrayarak öldürülmesiyle sarsıldı.

Ülkenin Bangladeş sınırına yakın kentindeki bir devlet hastanesinde yaşanan vahşetin ardından ülkedeki binlerce kadın protesto gösterileri için sokaklara döküldü.

Ellerinde mumlar ve pankartlar taşıyan kadınlar, pek çok kentte yürüyüşler düzenledi. Hindistan'ın çeşitli şehirlerindeki birçok devlet hastanesi acil servisler hariç tüm hizmetleri askıya alırken, stajyer doktorlar da adalet talebiyle protesto gösterileri düzenledi.

Başbakan Modi: Ciddi bir şekilde cezalandırılmalı

Korkunç tecavüz ve cinayete karşı öfke tırmanırken Hindistan Başbakanı Narendra Modi kadınlara karşı işlenen suçların katı bir şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

"Toplum olarak annelerimize, kızlarımıza ve kız kardeşlerimize karşı işlenen vahşeti düşünmek zorundayız. Ülkede buna karşı bir öfke var. Bu öfkeyi hissedebiliyorum."

Hindistan'ın kalabalık ve çoğu zaman bakımsız devlet hastanelerinde çalışan doktorlar uzun zamandır aşırı çalıştırılmaktan ve düşük ücret almaktan şikayet ediyor. Sunulan tıbbi bakım nedeniyle öfkelenen insanlar tarafından kendilerine yöneltilen şiddeti engellemek için yeterince şey yapılmadığını söylüyor.

Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'nun (NCRB) geçen yılın sonlarında açıkladığı verilere göre Hindistan'da kadınlara karşı işlenen suçlar 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 arttı.