Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hindistan'da bir doktor tecavüze uğrayarak öldürüldü: Ülke sokaklarda | Dış Haberler

        Hindistan'da bir doktor tecavüze uğrayarak öldürüldü: Ülke sokaklarda

        Hindistan'ın Kalküta kentindeki bir devlet hastanesinde çalışan stajyer doktor, geçtiğimiz hafta tecavüze uğrayarak öldürüldü. Ülkenin birçok bölgesindeki hastanelerde acil servisler hariç tüm servisler askıya alındı, binlerce kadın protesto yürüyüşleri düzenledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 10:17 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doktor cinayetinin ardında Hindistan sokaklarda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hindistan, 31 yaşındaki bir doktorun tecavüze uğrayarak öldürülmesiyle sarsıldı.

        Ülkenin Bangladeş sınırına yakın kentindeki bir devlet hastanesinde yaşanan vahşetin ardından ülkedeki binlerce kadın protesto gösterileri için sokaklara döküldü.

        Ellerinde mumlar ve pankartlar taşıyan kadınlar, pek çok kentte yürüyüşler düzenledi. Hindistan'ın çeşitli şehirlerindeki birçok devlet hastanesi acil servisler hariç tüm hizmetleri askıya alırken, stajyer doktorlar da adalet talebiyle protesto gösterileri düzenledi.

        Başbakan Modi: Ciddi bir şekilde cezalandırılmalı

        Korkunç tecavüz ve cinayete karşı öfke tırmanırken Hindistan Başbakanı Narendra Modi kadınlara karşı işlenen suçların katı bir şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

        "Toplum olarak annelerimize, kızlarımıza ve kız kardeşlerimize karşı işlenen vahşeti düşünmek zorundayız. Ülkede buna karşı bir öfke var. Bu öfkeyi hissedebiliyorum."

        Hindistan'ın kalabalık ve çoğu zaman bakımsız devlet hastanelerinde çalışan doktorlar uzun zamandır aşırı çalıştırılmaktan ve düşük ücret almaktan şikayet ediyor. Sunulan tıbbi bakım nedeniyle öfkelenen insanlar tarafından kendilerine yöneltilen şiddeti engellemek için yeterince şey yapılmadığını söylüyor.

        Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'nun (NCRB) geçen yılın sonlarında açıkladığı verilere göre Hindistan'da kadınlara karşı işlenen suçlar 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Sünnet Hekimliği Derneğinden "kaçak sünnet" uyarısı!
        Sünnet Hekimliği Derneğinden "kaçak sünnet" uyarısı!
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Derimizdeki bakteri ve mikropları neden sevmeliyiz?
        Derimizdeki bakteri ve mikropları neden sevmeliyiz?
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği