Hindistan'da hastanede yangın faciası! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Koronavirüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan, yeni bir faciaya daha sahne oldu.

Maharashtra eyaletinin Virar bölgesinde yer alan Vijay Vallabh Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığı bildirildi. İtfaiye yetkilisi Morrison Khavari, yangın sırasında yoğun bakım ünitesinde 17 hastanın bulunduğunu belirterek, "Hastalardan 13'ü hayatını kaybetti, 4'ü başka hastanelere sevk edildi" bilgisini paylaştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hastanede yaşana faciayı "trajik" olarak nitelendirerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, Maharashtra Eyalet Başbakanı olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Hindistan'da 21 Nisan'da da Maharashtra eyaletindeki bir hastanenin oksijen tedarik tankerinde sızıntı meydana gelmesi sonucu yaşanan kesinti nedeniyle 22 hasta hayatını kaybetmişti.