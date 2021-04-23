Hindistan kâbusu yaşıyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyedeki tırmanışını sürdürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 332 bin 518 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 16 milyon 257 bin 507'ye yükseldi.

Ülkede günlük vaka sayısı dünün ardından bugün de dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Daha önce 8 Ocak'ta ABD'de kaydedilen 307 bin 581 vaka bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka artışı olmuştu.

67 bin 13 vaka ile Maharaştra, 34 bin 254 ile Uttar Pradeş, 26 bin 995 ile Kerala, 26 bin 169 ile Delhi ve 25 bin 795 ile Karnataka, en fazla günlük vaka artışının kaydedildiği bölge ve eyaletler oldu.

2 BİN 263 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 2 bin 263 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 186 bin 920'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısının 13 milyon 648 bin 159'a ulaştığı ülkede, 2 milyon 428 bin 616 kişinin tedavisi sürüyor.

MUTASYON ETKİSİ

Koronavirüs salgınında ikinci dalgayla mücadele eden Hindistan'da vaka sayılarında yaşanan patlamaya virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonlarının neden olduğu tahmin edilirken, uzun süredir yeterli düzeyde finanse edilmeyen sağlık sisteminin de çökme noktasına geldiği belirtildi.

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.

Sağlık yetkilileri, başkent Yeni Delhi'deki hastanelerde oksijen tüpü, yatak ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliğinin baş gösterdiğini belirterek, merkezi hükümete, eyalete acil yardım ve eksiklerin giderilmesi çağrısında bulundu.

GÜNLÜK OLARAK DÜNYADA EN FAZLA VAKA KAYDEDİLEN ÜLKE

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Hindistan 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.