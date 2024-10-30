Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hindistan'da havai fişek gösterisinde çıkan yangında 150'den fazla kişi yaralandı | Dış Haberler

        Hindistan'da havai fişek gösterisinde çıkan yangında 150'den fazla kişi yaralandı

        Hindistan'ın Kerala eyaletindeki bir tapınakta düzenlenen festivalde havai fişek gösterisi yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangında 150'den fazla kişi yaralandı. Yetkililer, tapınak görevlilerinin güvenlik protokolüne uymadığını ve havai fişek gösterisi için gerekli izinleri almadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:13 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havai fişek gösterisinde yangın çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hindistan'ın Kerala eyaletindeki bir tapınakta düzenlenen festivaldeki havai fişek gösterisi sırasında çıkan yangında 150'den fazla kişi yaralandı.

        India Today gazetesinin polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Kerala'nın Kasaragod bölgesindeki bir tapınakta düzenlenen festivalde havai fişek gösterisi yapıldı.

        Polis yetkilileri, gösteri sırasında çıkan yangında 8'i ağır 150'den fazla kişinin yaralandığını ifade etti.

        Yetkililer, yangının, havai fişek deposunun alev alması sonucu çıktığını değerlendirdiklerini belirtti.

        Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini kaydeden yetkililer, olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Yetkililer, tapınak görevlilerinin güvenlik protokolüne uymadığını ve havai fişek gösterisi için gerekli izinleri almadığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hindistan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"