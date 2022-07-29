Hindistan'da savaş uçağı düştü 0:00 / 0:00

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Hava Kuvvetleri, Hindistan'da savaş uçağının eğitim sırasında düşmesi sonucu güvenlik endişelerinin arttığını belirtti.

Agence France-Press'in (AFP) haberine göre Hindistan Savunma Bakanlığı, Sovyet döneminden kalma savaş uçağı MiG-21'in, geçtiğimiz günlerde Barmer şehri yakınlarındaki Rajasthan eyaletindeki çöle düştüğünü söyledi.

Ocak ayından bu yana gerçekleşen 6 kazanın MiG-21 tipi uçaklar olduğu ve bunun sonucunda 5 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF) yaptığı açıklamada, eğitim uçağının kaza sonucu düştüğünü ve nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını ifade etti.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 28, 2022

Savunma Bakanı Rajnath Singh, Twitter'da kazaya ilişkin "Ulusa hizmetleri asla unutulmayacak" dedi.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.