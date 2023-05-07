Hindistan'da uçakta yolcuyu akrep soktu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Hindistan'da uçakta yolcuyu akrep soktu

Hindistan'daki bir iç hat uçuşunda uçaktaki kadın yolcuyu akrep soktu.

Hindistan'da uçakta yolcuyu akrep soktu
AA

Press Trust India'nın haberine göre, Hindistan'ın Air India hava yolu şirketi, 23 Nisan'daki Nagpur-Mumbai seferine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, uçakta akrebin kadın yolcuyu sokması gibi nadir ve üzücü bir hadise yaşandığı ifade edildi.

Uçak, Mumbai'deki havaalanına indiğinde, doktorların kadın yolcuya müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, yolcunun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Gerekli protokollerin izlendiğine işaret edilen açıklamada, uçağın dezenfekte edilmesinin ardından akrebin bulunduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE DE HAMAM BÖCEĞİ VE TAHTA KURUSU VARDI

Hint hava yolu şirketi Air India'nın 2019'da Bhopal-Mumbai seferini yapan uçağında, bir yolcuya ikram edilen yiyecekte hamam böceği bulunmuştu.

Air India'nın, 2018'de Newyork-Mumbai seferini yapan uçağında ise business class bölümünde üç çocuğuyla seyahat eden yolcuyu tahtakuruları ısırmıştı. Air India, tahtakuruları nedeniyle kabaran kolunun fotoğrafını sosyal medyada paylaşan yolcudan özür dilemişti.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Putin destekçisi Rus milliyetçi yazarın aracına bombalı saldırı
DÜNYA Rus milliyetçi yazarın aracına bombalı saldırı
70 yıl sonra ilk: Kral Charles ve eşi Camilla balkonda halkı selamladı
DÜNYA 70 yıl sonra ilk: Kral, balkonda halkı selamladı
"Sudan'da elçilik aracına ateş açıldı"
DÜNYA "Sudan'da elçilik aracına ateş açıldı"
Suriye konulu 4'lü toplantı 10 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak
DÜNYA Suriye konulu 4'lü toplantı Moskova'da yapılacak
İran'da ayrılıkçı Nidal Hareketi lideri idam edildi
DÜNYA İran'da ayrılıkçı lidere idam
TACI TAKTI! Son dakika: İngiltere Kralı Charles taç taktı! İngiltere taç takma töreni
DÜNYA İngiltere'de tarihi gün: Kral Charles tacı taktı
Yurt dışı oy verme işlemlerinde son durum! YSK, 2023 yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı
DÜNYA Yurt dışı oylarında son durum
Bakın tuvalet kağıtları neden beyaz renkmiş? Tuvalet kağıtları neden beyaz renkte üretiliyor?
DÜNYA Bakın tuvalet kâğıtları neden beyaz renkmiş?
Google ilk katlanabilir telefonunu olan Pixel Fold'u tanıttı! Pixel Fold özellikleri nedir, kaç TL'den satışa çıkarılacak?
DÜNYA Google ilk katlanabilir telefonunu tanıttı
Türkiye, Rusya, İran ve Şam 'dörtlü zirvesi' 10 Mayıs'ta Moskova'da gerçekleştirilecek
DÜNYA Türkiye, Rusya, İran ve Şam'dan 'dörtlü zirve'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.