Hindistan'da yeni tarım yasaları karşıtı göstericilerle polis arasında arbede çıktı

AA

Polis, bugün, başkentteki parlamento yakınlarına yürümek isteyen yaklaşık 200 göstericiye müdahale etti.

Müdahale sırasında göstericilerle polis arasında arbede yaşanırken grup, kurulan barikat ve takviye kuvvet desteğiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Bayrak ve pankart taşıyan göstericiler, yeni tarım yasalarının yürürlükten kaldırılması yönünde slogan attı.

Grubun, muhalefetteki Kongre Partisi, Tüm Hindistan Merkez Sendikalar Konseyi, Tüm Hindistan Öğrencileri Birliği ve Hindistan Öğrenci Federasyonu gibi yapıları temsil ettiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, çiftçilere dünyaca ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından destek vermesi, Hindistan'da hükümetin tepkisine neden oldu.

Paylaşımlar üzerine Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tarım yasalarına karşı "sansasyonel sosyal medya etiketleri ve yorumlarının kafaları karıştırmasına izin verilmemesi" uyarısında bulunuldu.

- Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polisle çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

- 11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasındaki taleplerin uzlaştırılması için yapılan 11 tur müzakere sonuçsuz kalmıştı. Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.