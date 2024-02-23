Hindistan'dan vatandaşlarına Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışma bölgelerinden 'uzak durmaları' çağrısı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bazı Hindistan vatandaşlarının Rus birliklerinin yanında çatışmaya zorlandığına ilişkin haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Bazı vatandaşlarının Rus ordusundaki teknik destek pozisyonlarında çalıştığı teyit edilen açıklamada, Hindistan vatandaşlarına Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışma bölgelerinden "uzak kalmaları" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Hindistan'ın Moskova Büyükelçiliğinin, söz konusu vatandaşların bulundukları yerlerden salıverilmesi için Rus yetkililerle sürekli iletişim halinde olduğu kaydedildi.

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, Rusya ordusu tarafından "güvenlik desteği" olarak işe alınan Hint vatandaşları arasında Ukrayna karşısında savaşmaya zorlanan ve Rusya-Ukrayna sınırındaki çeşitli bölgelerde mahsur kalan kişiler bulunuyor.

Bölgede bazı Hindistan vatandaşlarının çatışmalarda öldüğü de iddia ediliyor.