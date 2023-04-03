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Hindistan: Muhalif lider Gandi, milletvekilliğinin düşürülmesini temyize götürdü

Hindistan'da dört yıl önceki bir seçim mitinginde 'Neden tüm hırsızların soyadı Modi?" diyerek Başbakan Narendra Modi'yi eleştirdiği için 2 yıl hapis cezasına çarptırılan ve milletvekilliği düşürülen muhalif lider Rahul Gandi kararı temyiz edeceğini söyledi.

Hindistan: Muhalif lider Gandi, milletvekilliğinin düşürülmesini temyize götürdü
BBC TÜRKÇE

Hindistan'da dört yıl önceki bir seçim mitinginde 'Neden tüm hırsızların soyadı Modi?" diyerek Başbakan Narendra Modi'yi eleştirdiği için 2 yıl hapis cezasına çarptırılan ve milletvekilliği düşürülen muhalif lider Rahul Gandi kararı temyiz edeceğini söyledi.

Muhalif lider iktidardaki Bharatiya Jana Partisini BJP) siyasi kan davası gütmekle suçladı.

Hindistan’a genel seçimler gelecek yıl yapılacak ve Gandi cezası ertelenmediği ya da beraat etmediği sürece seçimlerde yarışamayacak.

Hint basınındaki haberlere göre Gandi kızkardeşi Priyanka Gandi Vadra ve Kongre Partisi’nin diğer üst düzey liderleriyle birlikte Surat kentinde mahkemeye çıkacak. Çok sayıda partili üzerlerinde “demokrasiyi kurtarın” yazılı pankartlarla mahkeme binası önünde toplandı. Üst düzey bir güvenlik yetkilisi Surat’a çok sayıda polis görevlisinin konuşlandırıldığını söyledi.

Gandi’nin bir avukatı BBC’ye yaptığı açıklamada, müvekkilinin infazın geri bırakılmasını isteyeceğini belirtti. Kararın Gandi’nin lehine çıkması, milletvekilliğine geri dönmesi anlamına geliyor. Aleyhine karar çıkması halinde ise avukatları davayı Yüksek Mahkeme’ye taşıyacak. Gandi, 23 Mart’ta alınan karar uyarınca şu an şartlı tahliye ile dışarıda ve karara itiraz edebilmesi için kendisine süre tanındı.

Gandi, mensubu olduğu Kongre Partisi'nin ağır yenilgisiyle sonuçlanan 2019 seçimlerinden önce Karnataka eyaletinde düzenlediği bir mitingde ülkedeki yolsuzlukları eleştirirken "Neden tüm hırsızların soyadı Modi? Nirav Modi, Lalit Modi, Narendra Modi" demişti.

Nirav Modi, kaçak bir elmas tüccarı.

Hakkında yolsuzluk soruşturması açılmadan hemen önce Londra'ya kaçan Lalit Modi de Hindistan Premier Ligi'nin eski başkanı.

Narendra Modi, 2014'ten beri başbakanlık görevinde

Dava, tüm Modi soyadlı kişilerin zan altında bırakıldığını savunan iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) milletvekillerinden Purneş Modi tarafından açılmıştı.

Gujarat eyaletinde görülen davada suçlu bulunan Gandi'nin cezası, temyiz hakkını kullanabilmesi için 30 gün tecil edildi.

Kongre Partisi, Gandi'nin temyize gideceğini açıklamıştı.

Rahul Gandi, Hindistan siyasi tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Gandi ailesinin üyesi.

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