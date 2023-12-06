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        Haberler Sağlık Hindistan ve Çin'de yayılmaya başladı! Pnömoni nedir? İşte Pnömoni belirti ve tedavisi

        Yeni pandemi paniği: Pnömoni! Hindistan ve Çin'de yayılıyor

        Hindistan ve Çin'de son haftalarda hızla yayılan pnömoni, "yeni pandemi" paniğine yol açtı. Peki, pnömoni nedir? İşte Pnömoni belirti ve tedavisi ile ilgili merak edilip araştırılan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 14:21 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:21
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        Pnömoni nedir, nasıl tedavi edilir? Hindistan ve Çin'de hızla yayılan hastalık beraberinde bu soruların cevabını da gündeme getirdi. Uzmanlar emrake dilen sorunun cevabıyla ilgil detayları anlattı. İşte pnömoni ile ilgili merak edilen detaylar...

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        PNÖMONİ NEDİR?

        Tıpta pnömoni ismiyle anılan zatürre aslında akciğere yerleşen virüsler, bakteriler ve mantarlarla ortaya çıkan iltihabik bir rahatsızlıktır. Çocuklar ve yaşlıların yanında kronik hastalıkları olan, bağışıklık sistemi düşük olan ve sigara kullanan kişilerde zatürre daha tehlikelidir. Ancak yine de zatürre zamanında teşhis edildiğinde ilaç tedavisiyle başarıya ulaşılabilmektedir.

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        ZATÜRRE - PNÖMONİ NEDİR?

        Zatürre önemsenen ve korkulan bir hastalık olduğundan zatürre nedir diye merak edilmektedir. En basit haliyle zatürrenin akciğerlerde oluşan doku iltihaplanması olduğunu söylemek mümkündür. Çeşitli bakteri ve virüsler akciğerlere yerleşerek bölgedeki dokularda iltihap oluşumuna yol açmaktadır. Zatürre seviyeleri olan bir hastalıktır. Seviyesine bağlı olarak özellikle ilerlediğinde bulaşıcı bir hastalıktır. Bazı kişiler zatürreyi daha hafif atlatırken bazıları daha ağır geçirebilmektedir.

        Zatürre Neden Olur?

        Zatürre aniden ortaya çıkan bir hastalık olmadığı için zatürre neden olur sorusunun yanıtı aranmaktadır. İlk olarak zatürre akciğer hastalığı olduğunda akciğerlere yerleşen bakteri ve virüslerin zatürreye neden olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bazı durumlarda zatürre kişiden kişiye bulaşarak da ortaya çıkabilmektedir. Yine de genel olarak zatürreye kişinin kendi boğazı, ağzı ve sindirim kanalından akciğerlere ulaşmayı başaran bakterilerin neden olduğunu söylemek daha doğrudur. Çünkü zatürrenin her çeşidi bulaşıcı değildir.

        ZATÜRRE - PNÖMONİ NASIL GEÇER?

        Zatürre nasıl geçer sorusunun yanıtlamadan önce kendisinde zatürre belirtileri hisseden kişinin vakit kaybetmeden uzman bir doktorla görüşmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ardından doktor tarafından verilen antibiyotik, ağrı kesici ve ateş düşürücüler kişi tarafından düzenli olarak alınmalıdır. Bunun yanı sıra zatürre olan kişi iyi beslenmeli, sıvı alımını arttırmalı ve dinlenmelidir. Ancak ağır seyreden zatürrenin doktorlar tarafından hastanede tedavisi de tavsiye edilebilmektedir. Çünkü hastalık ağır seyrettiğinde kişinin solunum desteğine ve yoğun bakıma bile ihtiyacı olabilmektedir. Dolayısıyla hastalığın vakit kaybedilmeden kontrol altına alınmasının sağlanması çok önemlidir.

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        ZATÜRRE - PNÖMONİ BELİRTİLERİ

        Zatürre belirtileri kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber temel belirtiler arasında kolay düşmeyen ateş, ateşe bağlı titreme ve üşüme hissi, inatçı öksürük, çeşitli renklerde balgam ve ciğerlerden gelen sırt ağrısı bulunmaktadır.

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        Zatürre Tedavisi

        Zatürre tedavisi için ilk olarak doktorun vermiş olduğu ilaçların düzenli alınması gerekmektedir. Bunun yanı sıra dinlenme, sıvı alımını arttırma ve iyi beslenme de zatürre tedavisinde önemli rol oynamaktadır.

        BEBEKLERDE ZATÜRRE - PNÖMONİ BELİRTİLERİ

        Zatürre bebekler için çok tehlikeli bir hastalıktır. Dolayısıyla belirtilerin dikkatle izlenmesi oldukça önemlidir. Bebeklerde zatürre belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

        • İlk olarak inatçı ateş, yemek yemeyi reddetme, halsizlik ve huzursuz davranışlarla zatürre kendisini belli edebilmektedir.
        • Nefes alma sıklığının artması, nefes alıp vermenin zorlaşması ve hırıltılı nefes alışverişi,
        • Mide bulantısı ve ishal,
        • Karında ağrı ve geçmeyen uzun süreli ağlamalar.

        ZATÜRRE - PNÖMONİ BELİRTİLERİ KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKAR?

        Zatürre belirtileri kaç günde ortaya çıkan sorusunun kesin bir yanıtı yoktur ve kişiden kişiye göre değişir. Ancak ortalama bir hafta içinde belirtilerin kendisini göstereceğini söylemek mümkündür.

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        ZATÜRRE - PNÖMONİ TEHLİKELİ BİR HASTALIK MI?

        Pek çok kişi zatürre tehlikeli bir hastalık mı diye merak etmektedir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için hastalığın tehlikeli hatta ölümcül olabileceğini söylemek mümkündür.

        ZATÜRRE - PNÖMONİ BULAŞICI MI?

        Zatürre bulaşıcı mı diye korkulmaktadır. Ancak çok ileri seviyede olmadığı sürece zatürre bulaşıcı değildir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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