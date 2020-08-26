Tiroid bezlerinin aşırı bir şekilde çalışması ile ortaya çıkan hipertioid hastalığında kanda tiroid miktarı yüksek oranda görülür. Kanda tiroidin artması durumunda oluşan tirotoksikoz olarak adlandırılır. Kanda bulunan TSH düzeyi bu durumda azalma gösterir. Sebep olarak yaşlılık, aşırı iyot tüketilmesi, tiroid hormonlarının kontrolsüz olarak alınması ve doğum sonrasında hormonlarda bozulma bu durumu yaratır.

Hipertiroid olması halinde; çarpıntı, kilo kaybetme, aşırı sinirlilik hali, el ve ayaklarda tireme oluşması, aşırı ısınma ve bunalma, saçların dökülmesi, çift görme, saç derisinin sık yağlanması, adet kanamalarında azalma ya da kanamaların sıkça azalması, gözlerde şişlik olması ve kızarma görülebilen belirtileri arasında yer alır. Çarpıntı en büyük etkileri arasında bulunmaktadır.

Organların işlemesine ve vücudun işleme sistemine etkili bir olumsuzluk sağlar. Tüm organlarda tahribat oluşmasına etken olan bir durum yaratabilir. Erkeklerde oluşması halinde memelerden süt gelme ve büyüme gibi etkisi görülmektedir. Cinsel istekte artış olması ve sonrasında azalmaya başlaması erkeklerde ortaya çıkan belirtiler arasında yer alır. Kadınlarda ise; cinsel isteksizlik oluşmasına etken olur. Yumurta sayısında düşme ve adet kanamasında azalma oluşturur. Bu durum da gebe kalma açısından risk oluşturarak engellemeye neden yaratabilir.

Avuç içlerinde damarlarda genişleme, kızarıklıklar, derinin incelmesi durumu ve ayak topuklarında kalınlaşma ve sertleşme ortaya çıkar. Saç telleri incelerek dökülür ve tırnaklarda kırılganlık ortaya çıkar.

Bağışıklık sisteminde ortaya çıkan bozulmanın etkisiyle ortaya çıkan hastalık; yaşam kalitesini düşüren bir surumun oluşmasına neden yaratmaktadır. Hipertiroid hastalığının mutlaka tedavisi yapılması gereklidir. Vücudun işleyişini bozan bu durum sorunların artmasına da etken olabilir.

Hipertiroid tedavisi genelde ilaç kullanımı ile sağlanır. Ancak nodüllerin büyümesi ve guatr oluşmasına etken olabilen bir durum yaratması halinde ameliyat olma ihtimali de ortaya çıkmaktadır. Ayrıca radyoaktif iyot tedavisi de uygulanabilmektedir. İyotlu tuz tüketimi bu hastalıkta kesinlikle kullanılmaması gereklidir. Hipertiroid tedavi edilmediği taktirde kalpte ritim bozukluğuna, enfeksiyon ve iltihaplı bir durum olması halinde tiroid şokuna, kalp yetmezliğine ve ölüme neden olabilecek ciddi boyutlar oluşturabilmektedir. Zehirli guatr hastalığı, graves hastalığı da bu duruma etken olan hastalıklardır.