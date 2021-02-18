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Otomobili çalacaklardı! Hırsızlara müthiş engel! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde 2 hırsız, pazartesi günü güpegündüz girdikleri bir apartman dairesinde gözüne kestirdikleri değerli eşyalarla birlikte ev sahibinin otomobilinin anahtarını da çaldı.

OTOMOBİLİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDILAR

İHA'da yer alan habere göre hırsızların amacı otomobili de çalarak kaçmaktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle otomobili sokaktan çıkaramayacaklarını anlayan hırsızlar, daireden çaldıkları değerli eşyalarla kaçarak uzaklaştı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Hırsızların binaya giriş ve çıkışları ise, binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.