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HaberlerGündem3. SayfaMÜTHİŞ ENGEL! Son dakika: Hırsızların otomobili çalmasını kar engelledi! - Haberler
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Akılalmaz olay! Hırsıza kar engeli!

İstanbul Arnavutköy’de iki hırsız, girdikleri daireden altın, para ve değerli eşyaları çaldı. Ev sahibinin otomobilinin anahtarını da çalan hırsızlar, yoğun kar yağışı nedeniyle aracı sokaktan çıkaramadı

MÜTHİŞ ENGEL! Son dakika: Hırsızların otomobili çalmasını kar engelledi! - Haberler
Otomobili çalacaklardı! Hırsızlara müthiş engel!
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İHA

İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde 2 hırsız, pazartesi günü güpegündüz girdikleri bir apartman dairesinde gözüne kestirdikleri değerli eşyalarla birlikte ev sahibinin otomobilinin anahtarını da çaldı.

OTOMOBİLİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDILAR

İHA'da yer alan habere göre hırsızların amacı otomobili de çalarak kaçmaktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle otomobili sokaktan çıkaramayacaklarını anlayan hırsızlar, daireden çaldıkları değerli eşyalarla kaçarak uzaklaştı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Hırsızların binaya giriş ve çıkışları ise, binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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