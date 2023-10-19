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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul metroda hırsızlık girişimi: Hırsıza turist kadının kocasından suçüstü! - Haberler

        Taksim metrosunda turistin çantasını soymaya çalışan kadın suçüstü yakaladı

        İstanbul'da metroda turist bir kadının çantasını soymaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheli kadın, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 09:49 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:53
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        Hırsıza turist kadının kocasından suçüstü!
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        Taksim Metrosu’nun yürüyen merdivenlerinde turist bir kadının çantasını soymaya çalışan şüpheli, kadının kocası tarafından suçüstü yakalandı.

        İHA'nın haberine göre emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şüpheli kadının suç dosyasının kabarık olduğu öğrenildi.

        Hindistanlı turist Fatmabi Bımoosa Bhamjee ve eşi Moosai Bhamjee
        Hindistanlı turist Fatmabi Bımoosa Bhamjee ve eşi Moosai Bhamjee

        Olay dün saat 12.00 sıralarında Taksim Metrosu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Yabancı uyruklu bir kadın, Taksim Metrosu’nun yürüyen merdivenlerinde Hindistanlı Fatmabi Bımoosa Bhamjee isimli turist kadının sırt çantasını soymak istedi.

        Bu sırada hırsızı fark eden turist kadının kocası Moosai Bhamjee, hemen müdahalede bulundu. Taksim Meydanı’nda kadını yakalayan Bhamjee, polis gelene kadar yanından ayrılmadı.

        Şüpheli kadın, Taksim Güven Timleri tarafından gözaltına alındı. Taksim’de bulunan Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne götürülen kadının birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.

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