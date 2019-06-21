İstanbul Ümraniye'de aynı gecede iki ayrı hırsızlık yapan biri çocuk 2 kişi, 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçilere yakalandı.

Emrah Doğru'nun haberine göre, Ümraniye Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde geçen gün saat 04.50 sıralarında mahalle bekçileri şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Kerem Ş. (19) ile yaşı 18'den küçük olan Y.A.'nın tedirgin davranışları bekçilerin dikkatini çekti. Bunun üzerine bölgedeki metro şantiyesinde ve çevrede arama yapıldı.

Aramalarda 5 adet telefon ve içerisinde kartların olduğu bir adet cüzdan bulundu. Şüphelilerin yakalandıkları yere yakın mesafede içerisinde kimlik ve kartların da olduğu bir kadın çantası da bulundu. Şüphelilerin ayrıca aynı gece aynı mahallede bir evde hırsızlık yaptıkları da tespit edildi. Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Kerem Ş. ve Y.A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.