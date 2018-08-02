Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli ‘Gece Kartalları’ Telsiz Mahallesi’nde bir evin balkonundan atlayarak kaçan hırsızlık zanlısı R.S.’yi suçüstü yakalamayı başardı.

Hırsızın evden çaldığı 1 adet cep telefonu sahibine teslim edildi.

AÇIK PENCERE HIRSIZLARI

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, yürütülen soruşturmada, Zeytinburnu’nda camları açık bırakılan pencerelerden girerek 8 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen R.S.’nin suç ortakları M.A., M.S.Ş. ve A.G.’nin kimlikleri tespit edildi.

HIRSIZLAR SOSYAL MEDYADAN YAKALANDI

Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen hırsızları yakalamak için ilginç bir operasyonu uygulamaya soktu. Sosyal medya üzerinden sahte hesap kız hesabı açan polis ekipleri hırsızlara buluşmak için randevu verdi. Sosyal medyadan bir kız arkadaş ayarladığını düşünen M.A. ve A.G. kıskıvrak yakalandı.

Diğer ev hırsızı M.S.Ş’nin de başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi.

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