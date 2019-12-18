Hırsızlık anı kameraya yansıdı

Hırsızlık olayı dün sabah saatlerinde Ümraniye merkezde bulunan bir eczanede meydana geldi.
Güvelik kameralarına yansıyan görüntülerde 45 yaşlarında bir kişi müşteri kılığında eczaneye geldi. Etrafı kolaçan ettikten sonra işyeri sahibinden beş kiloluk kolonya istedi. İşletmeci kolonya için depoya giderken şüpheli şahsın rahat tavırları dikkat çekti.
Bir anlık boşluğu yakalayan şüpheli masa üzerinde bulunan cep telefonunu alarak işyerinden hızlıca uzaklaştı. İşyerinden cep telefonunun çalındığını fark eden işyeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
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