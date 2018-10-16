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'Pes' dedirten görüntüler...
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Haberler > GÜNDEM > Polis 'Soyuldum' diye arayan kişiyi araştırınca şaşkına döndü

'Hırsızlık sabıkalısı'nın ihbarıyla hırsızlık çetesi çökertildi

İstabul'da 80 hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan kişinin "Soyuldum" ihbarı üzerine harekete geçen polis hırsızlık çetesini çökertti. 56 olayın faili oldukları belirlenen 17 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık olaylarına ait ortaya çıkan görüntüler 'pes' dedirtti.

16.10.2018 - 13:59 | Güncelleme:

 

  

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Esenler’de 2 ay önce polise başvuran F.K. adlı kişi, evinin hırsızlar tarafından soyulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Araştırma başlatan polis, mağdur F.K.’nın sabıka kaydını görünce şaşırdı. 80 hırsızlık suçundan polise geliş kaydı bulunan F.K., hırsızlık mağduru olmuştu.

KAPILARI "HALICI GELDİ" DİYE AÇTIRIYORLAR

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları mercek altına alındı. Hırsızlık Büro Amirliği’nce yapılan araştırmalarda önemli detaylara ulaşıldı. Bir çok hırsızlık yönteminin benzer olduğunu tespit eden polis, 17 kişilik çeteyi ortaya çıkarttı. Zanlıların yöntemleri belirlendi. Buna göre çete, apartman kapılarını "Halıcı geldi" diyerek açtırıyor ya da duvardan tırmanarak dairelere giriyorlardı. Girdikleri evlerde televizyon, para, altın gibi değerli ne varsa alıp götürüyorlardı.

'PES' DEDİRTTEN GÖRÜNTÜLER

Çete üyelerini tek tek tespit eden polis, hırsızlık anı görüntülerini de elde etti. Ağzına bıçak koyan bir zanlının duvara tırmanırken ki görüntüsü pes dedirtti. Çetenin apartmana giriş ve çaldıkları eşyalarla çıkış anlarının görüntüleri de elde edildi. Toplanan delillerin ardından Bağcılar, Güngören, Esenyurt, Fatih, Esenler, Bahçelievler ve İzmir’de tespit edilen toplam 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çete lideri M.A.'nın (25) aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı 2 araç ve birçok çalıntı eşya bulundu.

56 YERİ SOYMUŞLAR

Polis yaptığı araştırmada hırsızlık çetesinin evden hırsızlık, oto hırsızlığı ve işyeri hırsızlığının aralarında bulunduğu 56 olayın faili olduğunu belirledi. Toplam 2 milyon lira değerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

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