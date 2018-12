Emniyete böyle götürüldüler

Olay, geçtiğimiz hafta merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Sancaktar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. akşam saatlerinde evine ve deposuna geldiğinde 2 adet kombi ile 5 adet halı, 40 metre kablo, 6 adet battaniye, 15 adet ayakkabı, 20 adet bot ve 20 adet seccadenin yerinde olmadığını fark etti.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde ve çevrede geniş çaplı araştırma yaparken, ev sahibi A.Ö. şahısların 2 kişi olduğu ve kamyonet tarzı araçlarının bulunduğunu söyledi.

" KONYA BENİ MEŞHUR ET"



Çevrede başlatılan çalışma kapsamında şüphelilerin araçla geldikleri ve olayın ardından caddeden kaybolduğu belirlendi. Zanlıların her gün kağıt topladıkları öğrenildi. Meram ilçesindeki kağıt toplayan kişilere şahısların eşkallerinin sorulması ve araştırmalarla birlikte aracın bulunduğu adres belirlendi. Park halindeki aracın bulunmasının ardından şüpheliler, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan G.D. (30) ile kardeşi M.D. (25) Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada G.D. kendini görüntüleyen gazetecilere, "Öyle bir resmimi çek ki Konya'ya beni meşhur et. Biz kağıt topluyorduk. Şüpheli dediler aldılar. Başka da bir cacık yok ortada" diyerek kendini savunması dikkat çekti.

2 şahıs daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

