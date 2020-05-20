Hırvatistan'daki genel seçim, 5 Temmuz'da yapılacak

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, yaptığı yazılı açıklamada, meclisin pazartesi günü feshedilmesinin ardından genel seçim tarihinin belirlendiğini kaydederek, seçimin 5 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.
Açıklamada ayrıca, 151 sandalyeli meclisin yeni üyelerinin belirleneceği seçimde, yurt dışı temsilciliklerde de 4-5 Temmuz'da oy kullanılabileceği bildirildi.
Avrupa Birliğinin (AB) en genç üyesi olan Hırvatistan'da, 2016 yılında yapılan son genel seçimi, muhafazakar Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifak kazanmıştı.
Yaklaşık 4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 2020 yılının başında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde ise ipi göğüsleyen taraf sosyal demokratların adayı Milanovic olmuştu.
Hırvatistan'da meclis, prosedürler gereği geçen pazartesi günü feshedilmişti.
,Stipe Majic
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