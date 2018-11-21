Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve TOBB tarafından Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO), 'Reel sektör-Finans sektörü Diyalog Güçlendirme' toplantısı düzenlendi. Etkinliğe TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, oda başkanları, işadamları ve finans sektörünün temsilcileri katıldı. Bir bölümü basına açık olarak yapılan İstanbul, Denizli, İzmir ve Konya'dan sonra 5'incisi Kayseri'de düzenlenen toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Türkiye Bankalar Birliği ile bir ilki gerçekleştiriyor ve Anadolu'da diyaloğ toplantıları düzenliyoruz. 4 ilden sonra şimdi Kayseri'deyiz. Bankalarımız reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indi. Başta TBB Başkanı Hüseyin Aydın olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Bu toplantılarla reel sektör ile finans sektörü birbirini daha iyi anlayacak ve ortak çözümler geliştirecek. Yani bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağız'' diyerek sözlerine başladı.

'BU TEKER BU TÜMSEKTE KALMAYACAK'

Hisarcıklıoğlu son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler gözlediklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü :

''Ekonomiye ilişkin önerilerimizi hükümete ilettik ve iletmeye devam ediyoruz. Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşmasında kapıların açık tutulmasının hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler var. Ancak, ekonomideki canlanma henüz istediğimiz noktada değil. Bu konuda odalarımız ve borsalarımdan gelen ve bizim de hükümete ilettiğimiz 4 sektördeki vergi indirimleri hayata geçti. Hükümetimiz böylece ilk adımı attı. Sonrasında kısa çalışma ödeneği aktif hale getirildi. Dün de ödeme sıkıntısına düşen, düzgün mükelleflerin SGK borçlarının 60 ay vadelendirilmesi sağlandı. Tüm bu önlemler piyasaya moral veriyor, ticareti destekliyor. Biz bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin temelleri sağlamdır. Son 25 senede iç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin üstesinden geldik ve yola devam ettik. Bu sıkıntı günleri aşmak için, reel sektör ile finans sektörü el ele vermiş durumda. Çünkü hepimiz Türkiye için varız. İnanıyorum ki bu teker bu tümsekte kalmayacak.''

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın da, yaptığı konuşmada, ''Bankalar Birliği olarak ekonominin olumlu yönde seyrettiğini söyleyebilirim. Reel sektörle biz finans sektörü olarak aynı gemideyiz. Hızlı koşuyoruz.. Elbette eksiklerimiz oluyor. Özeleştiri yapıyoruz ve yapacağız'' dedi.

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