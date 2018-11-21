Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve TOBB tarafından Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO), 'Reel sektör-Finans sektörü Diyalog Güçlendirme' toplantısı düzenlendi. Etkinliğe TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, oda başkanları, işadamları ve finans sektörünün temsilcileri katıldı. Bir bölümü basına açık olarak yapılan İstanbul, Denizli, İzmir ve Konya'dan sonra 5'incisi Kayseri'de düzenlenen toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Türkiye Bankalar Birliği ile bir ilki gerçekleştiriyor ve Anadolu'da diyaloğ toplantıları düzenliyoruz. 4 ilden sonra şimdi Kayseri'deyiz. Bankalarımız reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indi. Başta TBB Başkanı Hüseyin Aydın olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Bu toplantılarla reel sektör ile finans sektörü birbirini daha iyi anlayacak ve ortak çözümler geliştirecek. Yani bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağız'' diyerek sözlerine başladı.
'BU TEKER BU TÜMSEKTE KALMAYACAK'
Hisarcıklıoğlu son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler gözlediklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü :
''Ekonomiye ilişkin önerilerimizi hükümete ilettik ve iletmeye devam ediyoruz. Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşmasında kapıların açık tutulmasının hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler var. Ancak, ekonomideki canlanma henüz istediğimiz noktada değil. Bu konuda odalarımız ve borsalarımdan gelen ve bizim de hükümete ilettiğimiz 4 sektördeki vergi indirimleri hayata geçti. Hükümetimiz böylece ilk adımı attı. Sonrasında kısa çalışma ödeneği aktif hale getirildi. Dün de ödeme sıkıntısına düşen, düzgün mükelleflerin SGK borçlarının 60 ay vadelendirilmesi sağlandı. Tüm bu önlemler piyasaya moral veriyor, ticareti destekliyor. Biz bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin temelleri sağlamdır. Son 25 senede iç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin üstesinden geldik ve yola devam ettik. Bu sıkıntı günleri aşmak için, reel sektör ile finans sektörü el ele vermiş durumda. Çünkü hepimiz Türkiye için varız. İnanıyorum ki bu teker bu tümsekte kalmayacak.''
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın da, yaptığı konuşmada, ''Bankalar Birliği olarak ekonominin olumlu yönde seyrettiğini söyleyebilirim. Reel sektörle biz finans sektörü olarak aynı gemideyiz. Hızlı koşuyoruz.. Elbette eksiklerimiz oluyor. Özeleştiri yapıyoruz ve yapacağız'' dedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.