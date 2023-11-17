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        Haberler Dünya Ortadoğu Hizbullah İsrail'e ait askeri noktaları vurdu

        Hizbullah İsrail'in askeri noktalarını vurdu, İsrail ordusu karşılık verdi

        Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait sınırdaki askeri noktalara yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyinde yer alan bazı bölgeleri bombaladığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 01:59 Güncelleme: 17.11.2023 - 02:00
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        Hizbullah İsrail'e ait askeri noktaları vurdu
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        Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenlediği belirtildi.

        Hizbullah, İsrail ordusuna ait sınırdaki askeri noktalara yönelik saldırılar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, sınırdaki İsrail'in Misgav Am, Cel El-Alam, Bayda Blida, Yiftah ve Metula askeri noktalarına "uygun silahlarla" saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Saldırıda tüm noktaların "tam isabetle" vurulduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in can kayıpları hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

        İSRAİL ORDUSU KARŞILIK VERDİ

        Lübnan resmi haber ajansı NNA da İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyinde yer alan bazı bölgeleri bombaladığını duyurdu.

        İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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        #lübnan
        #Hizbullah
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