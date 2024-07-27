Hizbullah yalanlamıştı: İsrail, işgali altındaki Golan Tepeleri'nde 11 kişinin öldüğü saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı karşısında "Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın başıyla tüm Lübnan'ın bedel ödemesi gerektiğini, harekete geçmek gerektiğini" belirtti.

Abu Dabi merkezli Sky News Arabiya gazetesine konuşan İsrailli bir güvenlik kaynağı, "Tel Aviv'in Hizbullah'a güçlü bir karşılık vereceğini ancak savaş başlatmak istemediklerini" söyledi.

Gallant, "olası eylem planlarını değerlendirdiği ve güvenlik kademesine bunlara uygun hareket etmesi talimatı" verdi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, askeri kurmay kademesi ve üst düzey güvenlik yetkilileri Gallant'a "Hizbullah'a verilecek yanıta ilişkin seçenekleri" sundu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve diğer üst düzey isimlerle Mecdel Şems'teki saldırıyı görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi, ikinci bir açıklamasında ABD seyahatindeki Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mecdel Şems'e yönelik saldırının ardından ülkeye dönüş uçuşunu erkene çekme kararını eleştiriler üzere verdiği iddialarının "uydurma" olduğunu savundu.

Öte yandan, ABD seyahatindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e yapılan saldırı hakkında bilgilendirilmesinin ardından mümkün olan en kısa sürede İsrail'e dönmek için talimat verdiği bildirildi.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" vurguladı.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de basına yaptığı açıklamada, Hizbullah ile 8 Ekim'den itibaren savaş halinde olduklarını, "düşmanı yenmeleri gerektiğini" dile getirerek "karar alıcı platformların bu gerçekliği kabul etmeyi 10 aydır reddettiği" ifadeleriyle kendisinin alınmadığı güvenlik kabinesine tepki gösterdi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı "bölgedeki çatışmayı idare etmekle" suçlayan Ben-Gvir, Başbakan'dan kabineyi gerekirse telefon bağlantısıyla toplayarak "hemen kuzeyde savaş kararı" almasını talep etti.

Sosyal medyada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesinde saldırı alarmlarının çaldığı ve yerleşim alanında bir noktada güçlü bir patlama meydana geldiği görüntüler paylaşıldı.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesinde 10 kişinin öldüğü roket saldırısına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, saldırının "çok ani" gerçekleştiğini, roket tespit edildikten sonra saldırı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre içinde bir roketin isabet etmesiyle patlama meydana geldiğini belirtti.

Saldırıyı Hizbullah'ın gerçekleştirdiğine ilişkin ellerinde "kesin istihbarat" bulunduğunu dile getiren Hagari, güvenlik teşkilatının saldırıya nasıl karşılık verileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu "siyasi iradeyle ortak kararlar alıp harekete geçeceklerini" söyledi.

Hagari, halka yapılan güvenlik uyarılarında henüz bir değişiklik olmadığını kaydetti.

NETANYAHU: AĞIR BEDEL ÖDEYECEKLER

İsrail Başbakanlık Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve 10 kişinin ölümüne neden olan saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nı sorumlu tuttu.

Netanyahu, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullandı.

İsrail, 1967'de çoğu Suriye toprağı sayılan kuzeyindeki Golan Tepeleri'ni işgal etti. Uluslararası hukuka göre İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığı işgal sayılıyor.

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail'in kuzeyindeki bölgelere akşam saatlerinde füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlenmişti.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 7 Ekim 2023'te itibaren sınır hattında şiddeti tırmanan çatışmalar yaşanıyor.