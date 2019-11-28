Kışın alınan kontrolsüz kilolar yaz yaklaştıkça hemen verilmek isteniyor. Yazın gelmesi ile strese giren kişiler bu kiloları hızlı bir şekilde vermek ve kendini yaza hazırlamak istiyor. Peki sağlığı bozmadan hızlı kilo vermenin yolları nelerdir? Nasıl hızlı kilo verilir? İşte hızlı kilo vermenin yolları...

1. Yemeklerden önce su için.

2. Kahve tüketin.

3. Kahvaltıda yumurta yiyin.

4. Yeşil çay için.

5. Çok düşük kalorilerle beslenmeyin.

6. Şeker ilaveli ürünler tüketmeyin.

7. Baharatlı yiyecekler tüketin.

8. Egzersiz yapın.

9. Ağırlık kaldırın.

10. Sebze ve meyveyi daha fazla yiyin.

11. Geç saatlerde yemek yemeyin.

12. İyi uyuyun.

13. Daha fazla lifli gıdalar tüketin.

14. Daha fazla protein tüketin.

15. Yemekleri iyi ve yavaş çiğneyin.

16. Katkı maddesi bulunmayan gıdalar tüketin.

17. Yağ alımını çok düşük tutmayın.

18. Daha az karbonhidrat alın.

19. Acı biber tüketin.

20. Balık tüketin.