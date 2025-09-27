Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) için geri sayım başladı. Söz konusu sınavlar, ÖSYM tarafından belirli sınav merkezlerinde yapılacak. Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacak. Sınavın tarihi, saati ve süresi gibi bilgiler ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Peki, HMGS/2 ve İYÖS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2025 HMGS/2 ve İYÖS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati ile sınav giriş belgesi alma ekranı.