        Haberler Bilgi Yaşam HMGS/2 ve İYÖS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? HMGS/2 ve İYÖS sınavı kaç soru, kaç dakika? 2025 HMGS/2 ve İYÖS sınav giriş belgesi alma ekranı

        HMGS/2 ve İYÖS ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2025 HMGS/2 ve İYÖS sınav saati, süresi ve soru sayısı

        Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) bu hafta sonu düzenlenecek. Geri sayım sürerken adaylar sınavların tarihi, saati, süresi ve soru sayısı gibi detayları araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda HMGS/2 ve İYÖS sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı gibi detaylara yer verilmişti. Peki, HMGS/2 ve İYÖS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru, kaç dakika? İşte, 2025 HMGS/2 ve İYÖS sınav giriş belgesi alma ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 13:14 Güncelleme: 27.09.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) için geri sayım başladı. Söz konusu sınavlar, ÖSYM tarafından belirli sınav merkezlerinde yapılacak. Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacak. Sınavın tarihi, saati ve süresi gibi bilgiler ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Peki, HMGS/2 ve İYÖS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2025 HMGS/2 ve İYÖS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati ile sınav giriş belgesi alma ekranı.

        2

        2025 HMGS/2 VE İYÖS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) tarihleri belli oldu.

        Takvime göre, 2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS, 28 Eylül Pazar günü düzenlenecek. Sınav 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        17 ilde, 18 sınav merkezinde yapılacak sınavlar için toplam 60 bina ve 632 salon kullanılacak.

        3

        HMGS/2 VE İYÖS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı’na (2025-İYÖS) girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

        HMGS/2 VE İYÖS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        HMGS/2 VE İYÖS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

        2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS, test şeklinde olacak ve 120 sorudan oluşacak. Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek.

        5

        HMGS/2 VE İYÖS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre, 2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

        2025 HMGS/2 VE İYÖS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        HMGS/2 VE İYÖS SINAVLARINA KİMLER GİREBİLİR?

        2025-HMGS/2'ye, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip, Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girerek denklik belgesi alanlar katılabilecek.

        2025-İYÖS'e ise, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
