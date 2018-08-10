Hobro - Odense maçı ne zaman?

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. Hobro, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Odense takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Hobro 1 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Odense 1 puanda ve 13. sırada. Hobro, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Odense, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 320. İddaa'da Hobro kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Odense kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Hobro son hafta oynanan Brondby maçında 2-1 yenildi.

Odense, Randers FC karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Hobro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Hobro, kendi sahasında 1 gol attı, 5 gol yedi.

Odense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Odense, 2 gol atarken 4 gol yedi.

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