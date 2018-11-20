UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Almanya ile Hollanda karşı karşıya geldi.

Yarı final için az 1 puan alması gereken Hollanda, B Ligi'ne düşmesi kesinleşen Almanya ile son 5 dakikada bulduğu gollerle 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Portekiz, İngiltere ve İsviçre'nin ardından yarı finale adını yazdıran son takım 7 puanla Hollanda oldu.

Grubu 2 puanla bitiren Almanya'da goller 9. dakikada Timo Werner ve 19. dakikada Leroy Sane'den geldi. Hollanda'ya turu getiren golleri ise 86. dakikada Promes ve 90+1. dakikada Van Dijk kaydetti.

Hollanda'da Ryan Babel 45. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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