Hollanda: 'Bir Türk daha eksildi' ifadesi nedeniyle polislere kınama dışında ceza yok

Cinayetin işlendiği Tasarım Koleji

Hollanda'nın Rotterdam kenti Emniyet Müdürü Fred Westerbeke, polislerin, 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın, yasal koruma istediği 32 yaşındaki Bekir Eraslan tarafından öldürülmesi üzerine, "Bir Türk daha eksildi" ifadesini kullanmaları nedeniyle Türk toplumundan ve Ergincanlı ailesinden özür diledi.

Ancak, ırkçı ve ayrımcı mesajları nedeniyle geçen ay kınama ile cezalandırılan 5 polis memuruna ek yaptırım uygulanmayacak.

Hümeyra Ergincanlı ve diğer göçmenlerle ilgili ırkçı ifadeler içeren WhatsApp mesajlarını ihbar eden Fas kökenli polis memuruna ise Marconiplein Karakolu'ndaki diğer polisler tarafından zorbalık yapıldığı belirtildi.

Rotterdam'daki yerel kanal Rijmond TV'ye konuk olan Emniyet Müdürü Westerbeke, kendisini tehdit eden Bekir Eraslan'dan korunmak için defalarca başvuru yaptığı polislerin, koruma sağlamak yerine ayrımcı mesajlar paylaşmasının "ekstra trajik" olduğunu söyledi.

Bu durumun, Hollanda'daki Türkiye kökenli göçmenlerin polise duyduğu güveni azalttığını söyleyen Westerbeke, "Hümeyra'nın ailesi, Türk toplumu ve bu mesajlardan incinen herkesten samimi olarak özür dilyorum" dedi.

Ek yaptırım yok

Emniyet Müdürü, öldürülen Hümeyra Ergincanlı'nın ailesini ziyaret ederek, özürünü şahsen iletmek istediğini belirtti. "Bir Türk daha eksildi" mesajını paylaşan polis memurlarının da, aileden bizzat özür dilemek istedikleri bildirildi.

Ancak, Hümeyra'nın koruma için başvurduğu karakolda görevli olan ve kendi aralarında yaptıkları ayrımcılık içeren WhatsApp yazışmaları medyaya yansıyan 5 polis memuru hakkında ek yaptırım uygulanmayacak.

Polislerin, ırkçı mesajlar nedeniyle kınama cezasına çarptırıldığını söyleyen Rotterdam Emniyet Müdürü, "sarı kart" anlamına gelen bu cezanın yeterli olduğunu öne sürdü.

Fred Westerbeke, 10 yıl yürülükte kalacak olan kınama cezasının, memurlar üzerinde bir baskı oluşturacağını savunarak, bu süreçte benzer bir suçun işlenmesi durumunda polislerin "kırmızı kart" göreceklerini ve görevden uzaklaştırılacağını söyledi.

Polisin bağlı olduğu Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutalib de, ayrımcılıktan suçlu bulunan polisler için kınamanın yeterli olduğunu savunarak, "herkes ikinci bir şansı hak eder" diyor.

Aile tepkili

Ergincanlı ailesi ise, polislere verilen ceza nedeniyle tepkili. Ailenin avukatı Richard Korver, Hümeyra'nın öldürülmesinin ardından, kendisini koruyamayan polislerin, "Bir Türk daha eksildi" ifadesini kullanmalarının, Ergincanlı ailesini derinden yaraladığını vurguladı.

Hollandalı avukat, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun öldürülmesinin ardından son derece ırkçı ve incitici açıklamalar yapan polis memurlarının "ikinci bir şansı hak ettikleri" yönündeki görüşleri anlaşılamaz bulduklarını dile getirdi.

Korver, Hümeyra'nın ailesinin, ırkçı görüşlere sahip polislerin görevden alınmasını istediğini belirtti.

Rotterdam Belediye Meclisi üyeleri de, polislere verilen kınama cezasının yeterince caydırıcı olmadığı görüşünde. Siyasi parti temsilcileri, belediye meclisi toplantısında, polis içindeki ırkçılıkla mücadele konusunda daha sert yaptırım önerisinde bulundular.

Rotterdam'daki bazı siyasi parti temsilcileri ile insan hakları savunucuları, Pazar günü Marconiplein Karakolu önünde, polislerin ırkçı tutumunu protesto etmek için bir gösteri düzenleyecek.

Bu arada, Hümeyra Ergincanlı ve diğer göçmenlerle ilgili ırkçı ve ayrımcı ifadeler içeren WhatsApp yazışmalarını ihbar eden Fas kökenli polis memuruna, Marconiplein Karakolu'ndaki diğer meslektaşları tarafından zorbalık uygulandığı bildirildi.

Yazışmaların yapıldığı WhatsApp grubunda yer alan Fas kökenli memur, ırkçılık içeren yazışmaları, üstlerine bildirdi.

İhbarcı polise 'hainlik' suçlaması

NRC gazetesine göre, ihbarcı polisi "hainlikle suçlayan" meslektaşları, saldırganca davranışlarda bulundular. Artan baskı be zorbalık nedeniyle zor günler geçiren Fas kökenli memur, müfettişliğe terfi ettirilerek, başka bir bölgeye atandı.

Rotterdam Tasarım Koleji öğrencisi olan 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı, Aralık 2018'de, uyuşturucu bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Bekir Eraslan tarafından okul bahçesinde vurularak öldürülmüştü.

Kendisini tehdit eden Eraslan'a karşı koruma istemek için defalarca Marconiplein Karakolu'na başvuran Hümeyra'nın bu isteğinin, polis tarafından yeterince ciddiye alınmadığı ortaya çıkmıştı.