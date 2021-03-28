Hollanda: 'Bir Türk daha eksildi' ifadesi nedeniyle polislere kınama dışında ceza yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Hollanda: 'Bir Türk daha eksildi' ifadesi nedeniyle polislere kınama dışında ceza yok

Hollanda'nın Rotterdam kenti Emniyet Müdürü Fred Westerbeke, polislerin, 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın, yasal koruma istediği 32 yaşındaki Bekir Eraslan tarafından öldürülmesi üzerine, "Bir Türk daha eksildi" ifadesini kullanmaları nedeniyle Türk toplumundan ve Ergincanlı ailesinden özür diledi. Ancak, ırkçı ve ayrımcı mesajları nedeniyle geçen ay kınama ile cezalandırılan 5 polis memuruna ek yaptırım uygulanmayacak.

Hollanda: 'Bir Türk daha eksildi' ifadesi nedeniyle polislere kınama dışında ceza yok
BBC TÜRKÇE
- MEDIA TV
Cinayetin işlendiği Tasarım Koleji

Hollanda'nın Rotterdam kenti Emniyet Müdürü Fred Westerbeke, polislerin, 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın, yasal koruma istediği 32 yaşındaki Bekir Eraslan tarafından öldürülmesi üzerine, "Bir Türk daha eksildi" ifadesini kullanmaları nedeniyle Türk toplumundan ve Ergincanlı ailesinden özür diledi.

Ancak, ırkçı ve ayrımcı mesajları nedeniyle geçen ay kınama ile cezalandırılan 5 polis memuruna ek yaptırım uygulanmayacak.

Hümeyra Ergincanlı ve diğer göçmenlerle ilgili ırkçı ifadeler içeren WhatsApp mesajlarını ihbar eden Fas kökenli polis memuruna ise Marconiplein Karakolu'ndaki diğer polisler tarafından zorbalık yapıldığı belirtildi.

Rotterdam'daki yerel kanal Rijmond TV'ye konuk olan Emniyet Müdürü Westerbeke, kendisini tehdit eden Bekir Eraslan'dan korunmak için defalarca başvuru yaptığı polislerin, koruma sağlamak yerine ayrımcı mesajlar paylaşmasının "ekstra trajik" olduğunu söyledi.

Bu durumun, Hollanda'daki Türkiye kökenli göçmenlerin polise duyduğu güveni azalttığını söyleyen Westerbeke, "Hümeyra'nın ailesi, Türk toplumu ve bu mesajlardan incinen herkesten samimi olarak özür dilyorum" dedi.

Ek yaptırım yok

Emniyet Müdürü, öldürülen Hümeyra Ergincanlı'nın ailesini ziyaret ederek, özürünü şahsen iletmek istediğini belirtti. "Bir Türk daha eksildi" mesajını paylaşan polis memurlarının da, aileden bizzat özür dilemek istedikleri bildirildi.

Ancak, Hümeyra'nın koruma için başvurduğu karakolda görevli olan ve kendi aralarında yaptıkları ayrımcılık içeren WhatsApp yazışmaları medyaya yansıyan 5 polis memuru hakkında ek yaptırım uygulanmayacak.

Polislerin, ırkçı mesajlar nedeniyle kınama cezasına çarptırıldığını söyleyen Rotterdam Emniyet Müdürü, "sarı kart" anlamına gelen bu cezanın yeterli olduğunu öne sürdü.

Fred Westerbeke, 10 yıl yürülükte kalacak olan kınama cezasının, memurlar üzerinde bir baskı oluşturacağını savunarak, bu süreçte benzer bir suçun işlenmesi durumunda polislerin "kırmızı kart" göreceklerini ve görevden uzaklaştırılacağını söyledi.

- Getty Images

Polisin bağlı olduğu Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutalib de, ayrımcılıktan suçlu bulunan polisler için kınamanın yeterli olduğunu savunarak, "herkes ikinci bir şansı hak eder" diyor.

Aile tepkili

Ergincanlı ailesi ise, polislere verilen ceza nedeniyle tepkili. Ailenin avukatı Richard Korver, Hümeyra'nın öldürülmesinin ardından, kendisini koruyamayan polislerin, "Bir Türk daha eksildi" ifadesini kullanmalarının, Ergincanlı ailesini derinden yaraladığını vurguladı.

Hollandalı avukat, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun öldürülmesinin ardından son derece ırkçı ve incitici açıklamalar yapan polis memurlarının "ikinci bir şansı hak ettikleri" yönündeki görüşleri anlaşılamaz bulduklarını dile getirdi.

Korver, Hümeyra'nın ailesinin, ırkçı görüşlere sahip polislerin görevden alınmasını istediğini belirtti.

Rotterdam Belediye Meclisi üyeleri de, polislere verilen kınama cezasının yeterince caydırıcı olmadığı görüşünde. Siyasi parti temsilcileri, belediye meclisi toplantısında, polis içindeki ırkçılıkla mücadele konusunda daha sert yaptırım önerisinde bulundular.

- Getty Images

Rotterdam'daki bazı siyasi parti temsilcileri ile insan hakları savunucuları, Pazar günü Marconiplein Karakolu önünde, polislerin ırkçı tutumunu protesto etmek için bir gösteri düzenleyecek.

Bu arada, Hümeyra Ergincanlı ve diğer göçmenlerle ilgili ırkçı ve ayrımcı ifadeler içeren WhatsApp yazışmalarını ihbar eden Fas kökenli polis memuruna, Marconiplein Karakolu'ndaki diğer meslektaşları tarafından zorbalık uygulandığı bildirildi.

Yazışmaların yapıldığı WhatsApp grubunda yer alan Fas kökenli memur, ırkçılık içeren yazışmaları, üstlerine bildirdi.

İhbarcı polise 'hainlik' suçlaması

NRC gazetesine göre, ihbarcı polisi "hainlikle suçlayan" meslektaşları, saldırganca davranışlarda bulundular. Artan baskı be zorbalık nedeniyle zor günler geçiren Fas kökenli memur, müfettişliğe terfi ettirilerek, başka bir bölgeye atandı.

Rotterdam Tasarım Koleji öğrencisi olan 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı, Aralık 2018'de, uyuşturucu bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Bekir Eraslan tarafından okul bahçesinde vurularak öldürülmüştü.

Kendisini tehdit eden Eraslan'a karşı koruma istemek için defalarca Marconiplein Karakolu'na başvuran Hümeyra'nın bu isteğinin, polis tarafından yeterince ciddiye alınmadığı ortaya çıkmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hollanda medyası: Türkiye liderlik dansına devam ediyor
BBCHollanda medyası: Türkiye liderlik dansına devam ...
SON DAKİKA: Süveyş Kanalı: Dev gemi Ever Given’ı kurtarma operasyonu nasıl yapılıyor? - Haberler
BBCSüveyş Kanalı'ndaki kurtarma operasyonu nasıl ...
İngiltere'de derste Hz. Muhammed karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı
BBCİngiltere'de derste Hz. Muhammed karikatürü gösteren ...
Birleşik Krallık'ta yapılan araştırmalar: 'Uzun Covid' en çok orta yaştaki kadınları etkiliyor
BBCBirleşik Krallık'ta yapılan araştırmalar: 'Uzun ...
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne 'iki balistik füze fırlattı'
BBCKuzey Kore, Japon Denizi'ne 'iki balistik füze ...
Süveyş Kanalı’nda karaya oturan dev geminin boşaltılması ‘haftalar alabilir’
BBCSüveyş Kanalı’nda karaya oturan dev geminin ...
Covid-19: İngiltere'de publara girişte aşı sertifikası veya test istemesi gündemde
BBCCovid-19: İngiltere'de publara girişte aşı ...
Virginia, ABD'nin güneyinde idam cezasını kaldıran ilk eyalet oldu
BBCVirginia, ABD'nin güneyinde idam cezasını kaldıran ...
Rotterdam Emniyet Müdürü: Polislerin öldürülen Hümeyra Ergincanlı'yla ilgili ifadeleri kırıcı ve saldırgan
BBCRotterdam Emniyet Müdürü: Polislerin öldürülen ...
NASA, Nisan ayında Mars'ta helikopter uçuracak - Haberler
BBCNASA, Nisan ayında Mars'ta helikopter uçuracak