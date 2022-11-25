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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU

2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Hollanda'nın golünü Gakpo, Evkador'un golünü ise Enner Valencia kaydetti

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  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador 1-1 berabere kaldı.
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    Grupta ilk müsabakalarından galibiyetle ayrılan iki takım, bu sonuçla puanını 4'e çıkardı.
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    6. dakikada Hollanda öne geçti. Caicedo'nun hatalı pası sonucu topu önünde bulan Klaassen, pasını Gakpo'ya verdi. Gakpo'nun ceza yayının solundan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 1-0.
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    Otoriteler tarafından turnuvanın yıldız adayları arasında gösterilen Cody Gakpo, Senegal'in ardından Ekvador ağlarını da havalandırdı ve Katar 2022'de ikinci golünü kaydetti.
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    Çabuk toparlanan ve Hollanda kalesinde baskı kuran Ekvador, 32. dakikada Valencia ile gole yaklaştı. 
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    Sol kanatta topla buluşan Fenerbahçeli futbolcunun içeri katedip yaptığı vuruşta kaleci Noppert topu kornere çeldi.
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    Kalan bölümde daha etkili oynayan Ekvador'un 45+3. dakikada Estupinan ile kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Hollanda, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    Ekvador, aradığı golü 49. dakikada kaptanı Enner Valencia ile buldu. 
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    Estupinan'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Noppert'ten seken topu altıpasın içinde tamamlayan Valencia, beraberliği sağladı: 1-1.
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    TARİHE GEÇTİ

    Milli takım kariyerindeki gol sayısını 38'e çıkaran Valencia, turnuvada ise 3. kez ağları havalandırdı. 
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    Ekvador'un Dünya Kupası'nda attığı son 6 golde imzası bulunan Enner Valencia, turnuva tarihinde ülkesi adına üst üste en çok gol atma rekorunu egale etti.

     
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    Beraberlik golünü bulduktan sonra Hollanda kalesinde iyice baskı kuran Ekvador'da Plata'nın 59. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    SEDYEYLE ÇIKTI

    Ekvador'un kaptanı Valencia, karşılaşmanın 90. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    Valencia, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle kenara alındı. Valencia'nın yerine Rodriguez oyuna dahil oldu.
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    Beşiktaşlı futbolcu Weghorst, 79. dakikada Gakpo'nun yerine oyuna dahil oldu.
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    Karşılaşmayı 44 bin 833 seyircinin takip ettiği açıklandı.
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

    İşte maçın kareleri...
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi
  • Hollanda - Ekvador MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Hollanda'ya Dünya Kupası'nda Valencia çelmesi

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