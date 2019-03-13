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Amerikan basınında yer alan haberlere göre, federal savcılar, aralarında Hollywood yıldızları ve ünlü iş adamlarının da olduğu 50 kişiyi, çocuklarını, ülkenin seçkin üniversitelerine kabul edilmeleri için bir danışmanlık firmasına milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçladı.
Boston eyaletindeki federal mahkeme kayıtlarına göre, 2011-2019 döneminde 50 kişi çocuklarının Yale, Georgetown, Stanford ve Güney California Üniversitesi gibi okullara kabul edilmesi için danışmanlık firmasına toplam 25 milyon dolar ödeme yaptı.
Ailelerin ödemeleriyle okul koçlarına rüşvet veren danışmanlık şirketi, aslında sporcu olmayan öğrencilere sahte profiller hazırlayarak onların okullara sporcu kadrosundan girmelerini sağladı.
Yetkililer, danışmanlık şirketinin üniversiteye giriş sınavını yapan yöneticilere de rüşvet vererek, öğrencilerin yerine başka kişileri soktu.
Mahkeme kayıtlarında, okullara kabul alan öğrencilerin birçoğunun durumdan haberi olmadığı, rüşvetleri ailelerin verdiği belirtildi.
Rüşvet skandalında adı geçen kişiler arasında Hollywood yıldızları Felicity Huffman ve Lori Laughlin de bulunuyor.
MICHELLE OBAMA VE KIZLARININ TENİS KOÇUNA 2.7 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET SUÇLAMASI
ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama ve kızlarının eğitmeni olan Georgetown Üniversitesi'nde görevli tenis koçu Gordon Ernst'in adı son dönemde ülkeyi sarsan rüşvet skandalına karıştı.
Ernst, Felicity Huffman ve Lori Loughlin gibi ünlü isimlerin çocuklarının atletik yeteneklerine bakmaksızın ülkenin en iyi okullarına alınmalarını sağlamak ve bazı öğrencilerinde sınavlarında hile yapmalarına yardımcı olmak için rüşvet almakla suçlanıyor. Gordon Ernst isimli tenis koçu, bazı öğrencilerin Georgetown Üniversitesi'ne girişini kolaylaştırmak için 2 milyon dolardan fazla rüşvet aldığı iddiasıyla yargı önüne çıkacak.
Geçtiğimiz yıla kadar Georgetown Üniversitesi'nin kadın ve erkek tenisçilerinin baş koçu olarak çalışan Gordon Ernst'in adı, Yale Üniversitesinin kadın futbol koçu Rudy Meredith ile birlikte iddianamede yer aldı.
Soruşturmaya göre, 2012 ve 2018 yılları arasında Georgetown Üniversitesinde erkek ve kadın tenisçilerinin baş koçu olan Ernst, savcılık dilekçesinde 'hatalı danışmanlık' olarak nitelendirilen suçlama karşılığında toplam 2,7 milyon dolardan fazla rüşvet almakla suçlanıyor.
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