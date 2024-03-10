Holokost Müzesi açılışı için Hollanda'ya giden İsrail Cumhurbaşkanı protesto edildi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Holokost Müzesi'nin açılışına İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog katıldı. Herzog'un katılımı, başkentte Filistin yanlısı protesto düzenlenmesinin fitilini ateşledi.

Hollanda Ulusal Holokost Müzesi, Herzog'un yanı sıra Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın katılımıyla bugün açıldı.

Uluslararası haber ajansı AP'ye göre müze, II. Dünya Savaşı'nda Hollanda'dan sınır dışı edilen ve Nazi kamplarında öldürülen yaklaşık 102 bin Yahudi'nin hikayesini anlatıyor. Haberde Hollandalı Yahudilerin dörtte üçünün Naziler tarafından öldürüldüğüne dikkat çekildi.

Ancak 7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail savaşı ve İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları sebebiyle Herzog'un katılımı Hollanda'da tartışma yarattı. İsrail Cumhurbaşkanı'na karşı bugün protesto gösterisi düzenlendi.

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Eylemciler "İsrail'i boykot edin", "Özgür Filistin" ve "Müzeye evet, Herzog'a hayır" gibi sloganlar attı.

"GÖRMEZDEN GELEMEM"

Lianne de Roo adlı gösterici, Dutch News'e yaptığı açıklamada "Holokost Müzesi çok önemli ama Gazze'de yaşananları ve Hollanda hükümetinin İsrail Cumhurbaşkanı'nı kabul etmesini görmezden gelemem" dedi.

Sadece ismini paylaşan Shira adlı göstericiyse, "Babam Yahudi. Yahudi halkının neyin tarafını tuttuğunu ve Gazze'de olup bitenlere karşı sesini yükseltmesi artık her zamankinden daha önemli" diye konuştu.

Hollanda basını, protestocularının sayısının bini bulduğunu yazdı. Müze çevresinin de polis tarafından kapatıldığı bildirildi.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.