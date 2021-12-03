Honda taşınabilir bataryasını tanıttı

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Japon otomobil üreticisi Honda, 2050 yılına kadar tüm faaliyetlerinde karbon nötr olmayı hedeflerken, bu doğrultuda elektrikli ulaşım ürünleri ile enerji hizmetlerini birbirine bağlayarak “hareket özgürlüğü” ve “yenilenebilir enerjinin yaygın kullanımı” yaklaşımını destekleyen “Honda eMaaS” konseptini geliştirdi.

Konsept kapsamında, Honda’nın ürettiği motosiklet ve otomobil ürünlerinde elektrikliye geçiş ve MPP'nin daha yaygın kullanımıyla elektrikli ürün yelpazesini genişletilmesi ile birlikte altyapıya bağlı akıllı enerji operasyonlarının hayata geçirilerek yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

MPP e:’nin başlangıçta sadece Honda e: ticari motosikletlere sahip kurumsal kiralama müşterilerine sunulması planlanırken, bununla birlikte, Honda daha sonra MPP e:’yi şirketlerin kendi ürünlerinde kullanabilmesi için tedarik etmeyi amaçlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, MPP sayesinde, güneş enerjisi üretimiyle gündüz fazla elektrik üretildiğinde elektrik depolanabiliyor ve elektrik arzının talebi karşılamadığı öğleden sonra saatlerinde depolanan elektrik ile şebekedeki şarj yükü düzenlenebiliyor.

Pek çok farklı elektrikli cihazda güç kaynağı olarak kullanılabildiği kaydedilen ve 1.3 kWsa’in üzerinde elektrik depolayabilen MPP e:’nin, yaklaşık 5 saat şarj süresi olan lityum iyon bataryaya sahip olduğu bildirildi.