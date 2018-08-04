Horsens - Hobro rakamlar

Horsens ve Hobro, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. Horsens, son 5 maçında 0 galibiyet, 5 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Hobro, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 478 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Horsens kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Hobro sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Horsens son haftadaki Lyngby müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Hobro ise Brondby maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Horsens, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Hobro, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hobro 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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