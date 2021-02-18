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HaberlerGündem3. SayfaHORTUMLA ÖLDÜRDÜ! Son dakika... Hamile eşini hortumla dövüp öldürmüştü! İşte cezası!
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Hamile eşini hortumla dövüp öldürmüştü! İşte cezası!

Konya'da, Suriye uyruklu dini nikahlı hamile olan eşi Halidiye El Hamit'i çıkan tartışmada hortumla döverek öldüren Mahmud El Hüseyin, bugün görülen karar duruşmasında 'hamile olduğunu bildiği eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

HORTUMLA ÖLDÜRDÜ! Son dakika... Hamile eşini hortumla dövüp öldürmüştü! İşte cezası!
Hamile eşini hortumla dövüp öldürmüştü! İşte cezası!
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DHA

Konya'da, 15 Kasım 2019'da Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta tam anlamıyla bir dehşet meydana geldi. Mahmud El Hüseyin ile dini nikahlı eşi Halidiye El Hamit arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin, hortumla hamile olan Halidiye El Hamit'e vurdu.

ALDIĞI DARBELERLE HAREKETSİZ KALDI

DHA'da yer alan habere göre Hamit aldığı darbe ile hareketsiz kalırken, Mahmud El Hüseyin eşinin baygınlık geçirdiğini düşünüp, bir süre bekledikten sonra eşi kendisine gelmeyince, komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

"CANAVARCA HİSLE EZİYET ÇEKTİREREK"

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Halidiye El Hamit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan El Hüseyin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Mahmud El Hüseyin'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, El Hüseyin'i 'hamile olduğunu bildiği eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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