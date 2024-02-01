Haberler Gündem HOŞ GELDİN ŞUBAT AYI SÖZLERİ 2024 | En güzel, anlamlı, farklı, uzun, kısa ve resimli Şubat ayı mesajları paylaş!

En güzel, anlamlı, farklı, uzun, kısa ve resimli Şubat ayı mesajları paylaş! Yılın ikinci ayı olan Şubat'ın gelişini kutlamak isteyenler en güzel, anlamlı, farklı, uzun, kısa ve resimli Şubat ayı mesajlarını paylaşıyor. Genellikle 28 veya 29 gün süren Şubat ayı bu yıl 29 gün sürecek. Kuzey Yarım Kürede kışın ortasına denk gelen bu ayda hoş geldin mesajları sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor. İşte 2024 hoş geldin Şubat mesajları ve sözleri... Habertürk Giriş: 01.02.2024 - 12:11 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:11 facebook

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Şubat ayı, Miladi takvimde yılın ikinci ayıdır. Normalde 28 gün sürer, ancak dört yılda bir yapılan artık yıl uygulamasıyla 29 gün olabilir. Yılın ikinci ayı Şubat'ın gelişini kutlamak isteyenler Twitter (X), Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinden hoş geldin Şubat mesajlarını paylaşıyor. İşte 2024 en güzel, anlamlı, farklı, uzun, kısa ve resimli Şubat ayı mesajları ve sözleri...

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Soğukların sıcaklıkla buluştuğu, sevgiyle ısındığımız bir Şubat ayına merhaba! Umarım bu ay, içimizi ısıtan güzellikleri getirir. Hoş geldin Şubat! ❄️ Yepyeni bir aya, yepyeni umutlarla başlamanın keyfiyle dolu bir Şubat sizinle olsun. Güzel günler sizi bekliyor! Hoş geldin Şubat! Şubat ayı, kalbinizin sevgiyle dolup taştığı, hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü bir dönem olsun. Hoş geldin Şubat! ❤️✨